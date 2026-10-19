Ocarina of Time Remake für Switch 2-Nintendo meldet Vorbestell-Engpässe

Nintendo hat sich zur außergewöhnlich hohen Nachfrage nach dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time geäußert. Noch vor der Veröffentlichung am 5. November 2026 stoßen die Vorbestellungen des Switch-2-Spiels und der dazugehörigen Jubiläumsprodukte in mehreren Märkten an ihre Grenzen.

Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo für Lateinamerika, bezeichnete die Resonanz während eines Interviews auf der Brasil Game Show 2026 als globales Phänomen. Konkrete Verkaufszahlen nannte der Manager allerdings nicht. Seine Aussagen beziehen sich vor allem auf ausgeschöpfte Vorbestellkontingente und vergriffene physische Produkte.

Nintendo unterschätzt die enorme Nachfrage

Warum kommt es bei Ocarina of Time zu Engpässen? Nintendo rechnete zwar mit einem erfolgreichen Verkaufsstart, wurde vom tatsächlichen Ausmaß des Interesses jedoch überrascht. Besonders die physische Ausgabe des Remakes sowie die besondere Nintendo Switch 2 zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda sind in verschiedenen Regionen nur schwer erhältlich.

Wir haben unterschätzt, wie gut das Spiel aufgenommen werden würde. Es handelt sich um ein globales Phänomen. Die Produkte sind vielerorts ausverkauft und die Vorbestellungen erreichen ihre Obergrenzen.

Van Zyll verwies ausdrücklich auf die starke Nachfrage in Brasilien und den USA. Das Problem beschränke sich aber nicht auf einzelne Länder. Nintendo habe eine positive Reaktion erwartet, nicht jedoch eine Nachfrage in dieser Größenordnung. Der Manager entschuldigte sich zugleich bei Fans, die bislang keine physische Ausgabe oder Jubiläumshardware bestellen konnten.

Auch für Deutschland wurde die Nintendo Switch 2 in der Edition zum 40. Jubiläum offiziell angekündigt. Das Sondermodell erscheint am 29. Oktober 2026. Zum Angebot gehören außerdem ein passender Nintendo Switch 2 Pro Controller sowie eine Tragetasche mit Displayschutzfolie.

Nachschub für Spiel und Jubiläumshardware

Wann liefert Nintendo neue Exemplare aus? Das Unternehmen arbeitet laut van Zyll bereits an weiteren Kontingenten. Die Pläne umfassen sowohl die Software als auch die besondere Konsole und den Jubiläumscontroller. Genaue Termine und Stückzahlen konnte der Nintendo-Manager noch nicht nennen.

Wir arbeiten an Nachlieferungen für den besonderen Controller, die Hardware und die Software. Das wird allerdings etwas Zeit benötigen.

Für Interessierte bedeutet das zumindest, dass die aktuell knappen Produkte nicht zwangsläufig dauerhaft vergriffen bleiben. Ein konkreter deutscher Termin für zusätzliche Bestände wurde bislang nicht genannt. Wer beim ersten Vorbestellungsstart leer ausgegangen ist, könnte somit zu einem späteren Zeitpunkt noch eine weitere Gelegenheit erhalten.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Nintendo baut den Klassiker von 1998 umfassend neu auf und verspricht überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge, orchestrale Musik sowie modernisierte Kamera- und Bewegungssteuerungen.

Ein Klassiker kehrt für eine neue Generation zurück

Weshalb fällt das Interesse am Remake so groß aus? Das ursprüngliche Ocarina of Time zählt zu den einflussreichsten 3D-Abenteuern der Videospielgeschichte. Die Neuauflage verbindet diese bekannte Reise durch Hyrule mit zeitgemäßer Technik und neuen Funktionen, ohne den Kern von Links Abenteuer aufzugeben.

Die hohe Nachfrage unterstreicht, welchen Stellenwert der Nintendo-64-Klassiker auch Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung besitzt. Gleichzeitig dürfte der erfolgreiche Vorverkauf die Hoffnungen auf weitere aufwendige Neuauflagen älterer Zelda-Abenteuer stärken.

Habt ihr The Legend of Zelda: Ocarina of Time bereits vorbestellt oder wartet ihr auf neue Kontingente der Jubiläumshardware? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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