Tears of the Kingdom – Neue Zelda-Statue mit Leuchteffekt ab Oktober 2026

Nintendo und First 4 Figures erweitern das Angebot rund um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom um ein neues offizielles Sammlerstück. Im Mittelpunkt steht Prinzessin Zelda, die als rund 30 Zentimeter hohe PVC-Statue umgesetzt wird und mehrere leuchtende Details mitbringt.

Die Figur orientiert sich an Zeldas Erscheinungsbild zu Beginn des Abenteuers. Vorbestellungen sollen am 22. Oktober 2026 um 11 Uhr deutscher Zeit starten. Eine gesonderte Preisangabe für Deutschland wurde bislang nicht genannt.

Zelda auf ihrer Erkundungstour durch Hyrule

Wie sieht die neue Zelda-Statue aus? First 4 Figures zeigt die Prinzessin in ihrer Erkundungskleidung aus Tears of the Kingdom. Sie trägt eine blaue Tunika mit goldenen Mustern, einen grauen Umhang, eine schwarze Hose und braune Stiefel. Auch ihre kürzere blonde Frisur mit geflochtenen Partien wurde dem Vorbild aus dem Spiel nachempfunden.

In ihrer rechten Hand hält Zelda eine Fackel, während sie mit der linken Hand den Purah-Pad trägt. Das Auge auf dem Gerät kann im Dunkeln blau leuchten. Auch die Standfläche besitzt einen Leuchteffekt und greift mit ihren Symbolen die Gestaltung der Sonau-Schreine aus Tears of the Kingdom auf.

Die wichtigsten Maße und Angaben zur neuen Sammlerstatue im Überblick:

Höhe: 30,5 Zentimeter

Breite: 17 Zentimeter

Tiefe: 17 Zentimeter

Gewicht: rund 0,63 Kilogramm

Material: bemaltes PVC

Leuchteffekt: Purah-Pad und Standfläche

Vorbestellstart: 22. Oktober 2026 um 11 Uhr deutscher Zeit

Neues Sammlerstück zum Switch-Abenteuer

Warum dürfte die Statue für Zelda-Fans interessant sein? Die Darstellung fängt einen wichtigen Abschnitt aus Tears of the Kingdom ein. Zelda ist zwar nicht als spielbarer Charakter verfügbar, steht jedoch im Zentrum der Geschichte. Während Link den Himmel, die Oberfläche und den Untergrund von Hyrule erkundet, sucht er nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort und die Ereignisse der Vergangenheit.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch und setzt die Geschichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild fort. Seit Juni 2025 ist zudem eine Nintendo Switch 2 Edition erhältlich, die unter anderem eine Bildrate von bis zu 60 Bildern pro Sekunde und Unterstützung für Zelda Notes innerhalb der Nintendo Switch App bietet.

Die kommende Zelda-Figur ergänzt weitere Tears of the Kingdom Sammlerstücke von First 4 Figures. Dazu gehören eine Statue von Link sowie eine lebensgroße Nachbildung des verfallenen Master-Schwerts. Da der Versand zunächst aus einem asiatischen Lager erfolgt, kann die Auslieferung in andere Regionen mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Wie gefällt euch die neue Zelda-Statue und würdet ihr sie in eure Sammlung aufnehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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