Ocarina of Time Remake für Switch 2 – Trailer zeigt erstmals Schatten-Link

Nintendo stimmt Zelda-Fans mit einem neuen Übersichtstrailer auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein. Das für Nintendo Switch 2 entwickelte Remake zeigt darin erstmals offiziell den Kampf gegen Schatten-Link, einen der bekanntesten Gegner des Nintendo-64-Klassikers.

Der Trailer wurde am 15. Oktober 2026 veröffentlicht und präsentiert zahlreiche bekannte Szenen in vollständig überarbeiteter Optik. Lange müssen Fans nicht mehr auf ihre Rückkehr nach Hyrule warten, denn das Spiel erscheint bereits am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Schatten-Link kehrt im Wassertempel zurück

Wie sieht Schatten-Link im Ocarina of Time Remake aus? Der neue Trailer liefert zwar nur einen kurzen Eindruck, doch die markante Erscheinung des Gegners ist sofort zu erkennen. Link steht seinem finsteren Ebenbild erneut in der geheimnisvollen Arena des Wassertempels gegenüber.

Die Begegnung gehörte bereits im Original zu den denkwürdigsten Momenten des Abenteuers. Statt gegen ein riesiges Monster anzutreten, muss sich der Held der Zeit einem Gegner stellen, der seine Bewegungen und Kampftechniken widerspiegelt. Dadurch fühlt sich das Duell eher wie ein Kampf gegen die eigenen Fähigkeiten an.

Die Neuauflage behält den minimalistischen und beinahe surrealen Aufbau der Arena bei, hebt die Szene durch ihre modernisierte Darstellung jedoch deutlich hervor. Spiegelungen, Beleuchtung und die dunkle Silhouette von Schatten-Link sorgen dafür, dass der kurze Ausschnitt bereits wesentlich atmosphärischer wirkt als in der Nintendo-64-Fassung.

Bekannte Kämpfe in neuer Technik

Welche weiteren Szenen zeigt der neue Zelda-Trailer? Das Video beginnt mit Ganondorf am Klavier, bevor mehrere schnelle Ausschnitte aus Links Reise folgen. Dabei tritt der Held gegen verschiedene bekannte Feinde an, die für das Remake umfassend neu gestaltet wurden.

Nintendo entwickelt The Legend of Zelda: Ocarina of Time von Grund auf für Nintendo Switch 2 neu. Neben der überarbeiteten Grafik gehören vertonte Zwischensequenzen, zusätzliche Dialoge und symphonisch eingespielte Musik zu den wichtigsten Neuerungen. Verbesserte Kamerabewegungen sowie erweiterte Aktionen wie Springen und Sprinten sollen das Abenteuer zugleich moderner steuerbar machen.

Das Original ist vor allem für seine abwechslungsreichen Tempel und ikonischen Bosskämpfe bekannt. Der erste offizielle Blick auf Schatten-Link verdeutlicht, dass Nintendo diese Momente nicht einfach übernimmt, sondern mit neuer Technik inszeniert. Wie stark sich das eigentliche Kampfverhalten verändert, bleibt nach dem kurzen Ausschnitt allerdings noch offen.

Die Rückkehr des Helden der Zeit

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2? Der Veröffentlichungstermin ist auf den 5. November 2026 festgelegt. Damit erscheint das Remake nur wenige Wochen nach dem neuen Übersichtstrailer.

In der Neuauflage reist Link erneut durch zwei verschiedene Zeitalter, erkundet die Tempel von Hyrule und versucht, Ganondorfs Griff nach dem Triforce zu verhindern. Für langjährige Fans dürfte besonders spannend sein, wie Nintendo weitere legendäre Begegnungen modernisiert hat.

Wie gefällt euch die neue Darstellung von Schatten-Link und freut ihr euch auf die Rückkehr in den Wassertempel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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