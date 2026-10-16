Game of Thrones-War for Westeros bringt Jon Snow Anfang 2027 zurück

Jon Snow kehrt 2027 offiziell in die Welt von Game of Thrones zurück. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine neue HBO-Serie mit Kit Harington, sondern um das kommende Echtzeitstrategiespiel Game of Thrones: War for Westeros von PlaySide Studios.

Der Titel soll Anfang 2027 für den PC über Steam erscheinen und orientiert sich optisch an der bekannten Fernsehserie. Jon Snow tritt darin als Held des Hauses Stark auf und führt seine Truppen persönlich in die groß angelegten Schlachten um Westeros.

Jon Snows Rückkehr auf das Schlachtfeld

Wie kehrt Jon Snow 2027 zurück? In Game of Thrones: War for Westeros übernimmt der frühere Lord Kommandant der Nachtwache eine aktive Rolle an der Front. Dort soll er verbündete Einheiten sammeln, seine Armee stärken und mit besonderen Fähigkeiten den Verlauf einer Schlacht beeinflussen können.

PlaySide Studios setzt auf bekannte Figuren und Schauplätze aus der HBO-Produktion. Jon Snow erscheint dementsprechend in seiner vertrauten Seriengestaltung, wodurch seine Rückkehr eng mit der Darstellung von Kit Harington verbunden ist. Ein neues Serienprojekt mit dem Schauspieler wurde damit jedoch nicht angekündigt.

Neben Jon Snow wurden weitere spielbare Helden bestätigt. Dazu gehören Robb Stark, Jaime Lannister, Tywin Lannister und Daenerys Targaryen. Auch die Schattenwölfe Geist und Grauwind sind vertreten. Auf der gegnerischen Seite wartet unter anderem der Nachtkönig mit seiner Armee der Toten.

Ein alternatives Ende für Westeros

Warum ist das Wiedersehen mit Jon Snow für Fans besonders spannend? Das Strategiespiel erlaubt es, bekannte Konflikte und Wendepunkte aus Game of Thrones neu zu gestalten. Dadurch lässt sich auch die umstrittene Auseinandersetzung zwischen Jon Snow und dem Nachtkönig in eine vollkommen andere Richtung lenken.

In der Fernsehserie war es Arya Stark, die den Nachtkönig letztlich besiegte. Game of Thrones: War for Westeros eröffnet dagegen die Möglichkeit, Jon Snow und das Haus Stark direkt gegen die Armee der Toten antreten zu lassen. Abhängig von den taktischen Entscheidungen kann Westeros damit ein Schicksal erleben, das deutlich von der Serienhandlung abweicht.

Zur Auswahl stehen das Haus Stark, das Haus Lannister, das Haus Targaryen und die Streitkräfte des Nachtkönigs. Jede Fraktion verfügt über eigene Helden, Einheiten und mächtige taktische Vorteile. Auf den Schlachtfeldern kommen unter anderem Infanterie, Kavallerie, Belagerungsmaschinen, Riesen und Drachen zum Einsatz.

Strategiekämpfe im bekannten Serienuniversum

Was bietet Game of Thrones: War for Westeros spielerisch? Im Mittelpunkt stehen groß angelegte Echtzeitschlachten, in denen vollständige Truppverbände statt einzelner Kämpfer kommandiert werden. Positionierung, Gelände, Kontereinheiten und der richtige Einsatz der Helden sollen entscheidend für den Sieg sein.

Die Gefechte führen an bekannte Orte wie Königsmund und die Mauer sowie in weitere Regionen der Sieben Königslande. Neben einer Solo-Kampagne sind Mehrspieler-Gefechte geplant, in denen mehrere Fraktionen um die Vorherrschaft und letztlich um den Eisernen Thron kämpfen.

Game of Thrones: War for Westeros war ursprünglich für 2026 vorgesehen, wurde jedoch auf Anfang 2027 verschoben. Einen exakten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Bestätigt ist aktuell die PC-Version über Steam, während Umsetzungen für Konsolen noch nicht angekündigt wurden.

Freut ihr euch auf Jon Snows Rückkehr und würdet ihr mit ihm den Kampf gegen den Nachtkönig neu entscheiden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab