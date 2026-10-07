Game of Thrones Legends – Beschwörung The Brightflame bringt Aerion Targaryen

Der Oktober 2026 hält für Fans von Westeros eine weitere Überraschung bereit. Zynga hat für Game of Thrones: Legends die zeitlich begrenzte Beschwörungsaktion The Brightflame angekündigt, bei der Aerion Targaryen ins Zentrum rückt.

Die Aktion startet am 21. Oktober 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit und endet am 18. November 2026 um 8 Uhr. Damit bleiben Fans knapp vier Wochen, um sich die angebotenen Champion-Fragmente zu sichern und ihre Charaktere freizuschalten oder zu verbessern.

Aerion Targaryen betritt die Bühne

Wer steht bei The Brightflame im Mittelpunkt? Der namensgebende Star der Beschwörung ist Aerion Targaryen. Der für sein schwieriges Temperament bekannte Prinz trägt den Beinamen Brightflame und gehört zu den ungewöhnlichsten Mitgliedern der Targaryen-Dynastie.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Figur durch die Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Darin wird Aerion von Finn Bennett verkörpert und trifft auf Ser Duncan den Großen sowie dessen jungen Knappen Egg. Die Handlung spielt mehrere Jahrzehnte vor den Ereignissen von Game of Thrones.

In Game of Thrones: Legends wird Aerion von fünf weiteren legendären Champions begleitet. Das vollständige Angebot von The Brightflame umfasst:

Aerion Targaryen

Egg

Osha

Walder Frey

Rhaenyra Targaryen

Alicent Hightower

Die Zusammenstellung verbindet mehrere Epochen der Geschichte von Westeros. Aerion und Egg stammen aus der Zeit von A Knight of the Seven Kingdoms, während Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower vor allem mit den Ereignissen aus House of the Dragon verbunden sind. Osha und Walder Frey repräsentieren dagegen die Ära der ursprünglichen Game of Thrones-Serie.

Ein vollgepackter Oktober in Westeros

Welche weiteren Inhalte stehen im Oktober 2026 an? The Brightflame ist nur ein Teil des umfangreichen Eventkalenders von Game of Thrones: Legends. Bereits am 7. Oktober 2026 um 10 Uhr beginnt Lord of the Hightower, das bis zum 4. November 2026 um 8 Uhr verfügbar bleibt.

Diese Beschwörung bietet Ormund Hightower, Ser Gwayne Hightower, Otto Hightower, Rhaenyra Targaryen, Aegon II. Targaryen und Sunfyre als legendäre Champions. Durch die Überschneidung beider Aktionen können Fans zeitweise auf zwei unterschiedliche Charaktergruppen zugreifen.

Am 12. Oktober 2026 um 9 Uhr beginnt außerdem die neue Kingsroad-Saison The Unlikely Heir. Sie läuft bis zum 9. November 2026 um 8 Uhr und bietet tägliche sowie wöchentliche Aufgaben, über die unter anderem Champion-Fragmente und Beschwörungsmarken verdient werden können.

Ergänzt wird das Programm durch Grand Melees und mehrere wiederkehrende Ereignisse. Dazu gehören Robbs Krieg, die Schlacht der Bastarde, House of the Dragon, die Schlacht in der Schwarzwasserbucht und der Angriff auf Krähenruh. Aerion Targaryen erhält zudem vom 26. Oktober 2026 bis zum 31. Oktober 2026 eine eigene Grand Melee.

The Brightflame dürfte besonders für Fans interessant sein, die Charaktere aus unterschiedlichen Game of Thrones-Produktionen in einer Gruppe vereinen möchten. Werdet ihr eure Beschwörungsmarken für Aerion Targaryen sparen oder wartet ihr lieber auf einen anderen legendären Champion? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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