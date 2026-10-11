Game of Thrones – Daenerys als Heldin im Strategiespiel War for Westeros

Daenerys Targaryen kehrt 2027 offiziell in die Welt von Game of Thrones zurück. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein Wiedersehen in einer neuen HBO-Serie, sondern um einen Auftritt im kommenden Echtzeitstrategiespiel Game of Thrones: War for Westeros.

Entwickler und Publisher PlaySide Studios bringt die Mutter der Drachen gemeinsam mit zahlreichen bekannten Figuren aus der ursprünglichen Fernsehserie auf den PC. Die Veröffentlichung ist aktuell für Anfang 2027 über Steam vorgesehen, ein konkreter Termin und ein Preis stehen noch nicht fest.

Daenerys führt Haus Targaryen an

Welche Rolle übernimmt Daenerys in Game of Thrones: War for Westeros? Daenerys tritt als spielbare Heldin und zentrale Anführerin von Haus Targaryen auf. An ihrer Seite stehen mächtige Drachen, die gegnerische Formationen angreifen und den Verlauf großer Schlachten entscheidend verändern können.

PlaySide Studios möchte die besonderen Stärken der einzelnen Fraktionen deutlich voneinander abgrenzen. Wer Haus Targaryen kontrolliert, erhält seine Drachen daher nicht einfach zu Beginn einer Partie. Erst durch strategische Entscheidungen und entsprechende Investitionen lässt sich diese gewaltige Verstärkung auf das Schlachtfeld bringen.

Daenerys ist außerdem nicht die einzige bekannte Figur, die zurückkehrt. Bestätigt sind unter anderem Jon Schnee, Robb Stark, Geist, Grauwind, Jaime Lannister, Tywin Lannister und der Nachtkönig. Sämtliche Helden verfügen über eigene Fähigkeiten, können aufsteigen und sollen verbündete Einheiten in ihrer Nähe stärken.

Vier Fraktionen kämpfen um den Eisernen Thron

Wie spielt sich Game of Thrones: War for Westeros? Das PC-Spiel setzt auf klassische Echtzeitstrategie mit Gebäudebau, Ressourcenverwaltung, Gebietskontrolle und großen Armeen. Zur Auswahl stehen Haus Stark, Haus Lannister, Haus Targaryen sowie die Weißen Wanderer mit ihrer Armee der Toten.

In der Einzelspieler-Kampagne entscheidet ihr euch für eine dieser vier Fraktionen und führt einen Eroberungsfeldzug durch Westeros. Auf einer strategischen Karte bewegt ihr euch zwischen verschiedenen Gebieten, bevor die Konflikte in Echtzeit ausgetragen werden. Statt die Handlung der Serie lediglich nachzuerzählen, soll die Kampagne alternative Entwicklungen, Bündnisse und Verrat ermöglichen.

Daneben sind Gefechte im Format Eins gegen Eins, Zwei gegen Zwei und Jeder gegen Jeden mit bis zu vier Teilnehmern geplant. Partien können gegen andere Menschen oder computergesteuerte Gegner stattfinden. Benutzerdefinierte Lobbys und kooperative Kämpfe gegen Bots gehören ebenfalls zum angekündigten Umfang.

Die Geschichte von Westeros lässt sich umschreiben

Warum ist die Rückkehr von Daenerys für Fans besonders spannend? Ihr Schicksal im Finale der Fernsehserie sorgte für kontroverse Diskussionen. War for Westeros gibt Fans nun die Möglichkeit, bekannte Wendepunkte neu zu gestalten und Daenerys selbst zum Eisernen Thron zu führen.

Die Schlachten führen unter anderem nach Königsmund, an die Mauer und in die Westlande. Neben Infanterie und Kavallerie kommen Belagerungsmaschinen, Riesen und Drachen zum Einsatz. Jede Armee erhält eigene Gebäude, Einheiten, Mechaniken und taktische Möglichkeiten, wodurch sich die Fraktionen deutlich unterschiedlich spielen sollen.

Eine Rückkehr von Daenerys in einer Fortsetzung der Fernsehserie ist damit nicht bestätigt. Fest steht lediglich ihr Comeback in Game of Thrones: War for Westeros, das Anfang 2027 für den PC erscheinen soll.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Daenerys und würdet ihr Haus Targaryen im Kampf um den Eisernen Thron wählen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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