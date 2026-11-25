Noch vor dem Abschluss der dritten Staffel hat Prime Video eine vierte Season von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bestätigt. Während sich ein Teil der Tolkien-Fans über die Fortsetzung freut, bleibt die Kritik an der Umsetzung des Fantasy-Universums bestehen. Auch die Zuschauerzahlen und die Zukunft der Serie werfen Fragen auf.

Die Ringe der Macht: Fortsetzung folgt…

Für Fans von Mittelerde gibt es zunächst eine erfreuliche Nachricht: „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ wird fortgesetzt. Amazon hat offiziell grünes Licht für eine vierte Staffel gegeben. Die Ankündigung erfolgte passend zur Veröffentlichung der letzten beiden Episoden der dritten Season am 25. November 2026. Damit ist klar, dass die Geschichte rund um Galadriel, Sauron und die Entstehung der Ringe der Macht noch nicht abgeschlossen ist.

„Während die dritte Staffel den Meilenstein liefert, auf den die Fans gewartet haben – das Schmieden des Einen Rings -, sind wir stolz, die vierte Staffel mit J.D. Payne, Patrick McKay und dem gesamten Kreativteam zu bestätigen“, erklärte Peter Friedlander, Leiter des globalen Fernsehgeschäfts bei Amazon MGM Studios. PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

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Wie Amazon bestätigte, befindet sich die vierte Staffel bereits in der Vorproduktion. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2027 beginnen. Als Produktionsstandort dienen erneut die Shepperton Studios in Großbritannien. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht allerdings noch aus. Angesichts des bisherigen Veröffentlichungsrhythmus mit jeweils ungefähr zwei Jahren Abstand erscheint ein Start im Jahr 2028 denkbar.

Bekannte Showrunner bleiben an Bord

Auch hinter den Kulissen gibt es wichtige Neuigkeiten. J. D. Payne und Patrick McKay, die bereits für die bisherigen Staffeln verantwortlich waren, werden die kreative Leitung weiterhin übernehmen. Damit reagiert Amazon zugleich auf Spekulationen, wonach es möglicherweise Veränderungen beim Führungsteam geben könnte.

Die vierte Staffel soll die Geschichte des Zweiten Zeitalters von Mittelerde weiterführen. Inhaltliche Einzelheiten zu den neuen Episoden oder zur Besetzung hat Amazon bislang nicht veröffentlicht. Allerdings bietet die Vorlage genügend Stoff für weitere Konflikte. Insbesondere Saurons wachsender Einfluss und die politischen Entwicklungen in Mittelerde dürften weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

33 Millionen Zuschauer – aber nicht alle sind überzeugt

Interessant ist die Verlängerung vor allem mit Blick auf die bisherige Resonanz. Nach Angaben von Amazon erreichte die dritte Staffel innerhalb ihrer ersten zwölf Tage weltweit rund 33 Millionen Zuschauer. Damit gehört sie laut dem Streaminganbieter zu den zehn erfolgreichsten Fortsetzungsstaffeln in der Geschichte von Prime Video.

Die Zahlen zeigen, dass „Die Ringe der Macht“ weiterhin ein relevantes Publikum erreicht. Dennoch bedeutet das nicht, dass die Serie bei allen Anhängern des Tolkien-Universums auf Begeisterung stößt. Gerade in Fan-Foren und den Kommentarbereichen einschlägiger Gaming- und Filmportale gehen die Meinungen teilweise weit auseinander.

Auch die Bewertungen spiegeln ein differenziertes Bild wider. Auf Rotten Tomatoes kommt die dritte Staffel bei den Kritikern auf ungefähr 85 Prozent. Die Publikumsresonanz fällt hingegen deutlich verhaltener aus. Bereits die ersten beiden Staffeln hatten Diskussionen über die Erzählweise, die Figurenzeichnung und den Umgang mit Tolkiens literarischer Vorlage ausgelöst.

Tolkien-Fans streiten über die Umsetzung

Während einige Zuschauer die dritte Staffel als deutliche Verbesserung gegenüber ihren Vorgängern betrachten, können andere weiterhin wenig mit der „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ anfangen.

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Besonders die Abweichungen von den bekannten Geschichten, die Dialoge und einzelne Besetzungsentscheidungen sorgen für Diskussionen. Andere Zuschauer loben dagegen die düstere Atmosphäre und die visuelle Gestaltung. Auch die Frage, wie viel kreative Freiheit eine Serienadaption innerhalb eines bekannten Fantasy-Universums haben darf, wird kontrovers diskutiert.

Fest steht: Mittelerde bleibt auf Prime Video präsent. Ob die vierte Staffel die Kritiker versöhnen und den Weg zum ursprünglich angedachten fünfteiligen Serienprojekt ebnen kann, wird sich allerdings erst zeigen. Eine fünfte Staffel ist bislang noch nicht offiziell bestätigt.

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