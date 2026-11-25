Blizzard verschärft die Maßnahmen gegen besonders effizientes Dungeon-Farming in World of Warcraft: Forever. Seit dem 20. November 2026 dürfen Abenteurer eine Instanz innerhalb einer Stunde nur noch fünfmal betreten und zurücksetzen. Zuvor lag dieses Limit bei zehn Durchläufen.

Die Änderung wurde über einen Hotfix aktiviert und ist in den offiziellen Hotfix-Notizen aufgeführt. Vor allem Gruppen, die dieselbe Instanz wiederholt für Gold, Erfahrungspunkte oder bestimmte Gegenstände leeren, werden dadurch ausgebremst. Wer Dungeons lediglich für Quests oder einzelne Ausrüstungsgegenstände besucht, dürfte das neue Stundenlimit dagegen nur selten erreichen.

Blizzard geht gegen extreme Gold-Farmen vor

Der halbierte Instanzdeckel folgt auf einen größeren Eingriff in Blackmaw Hold. Dort hatten nicht elitäre Gegner aufgrund eines Fehlers Beute in einer Menge fallen gelassen, die eigentlich für Elitegegner vorgesehen war. Einige Gruppen konzentrierten ihre Aktivitäten deshalb über längere Zeit vollständig auf diese besonders lukrative Stelle.

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Blizzard erklärte im offiziellen WoW-Forum, dass weltweit einige Hundert Accounts auffällig geworden seien. Das Unternehmen belegte die betroffenen Konten zunächst mit einer Wirtschaftssperre, entfernte das durch den Fehler erwirtschaftete Gold und verhängte gegen erhebliche Regelverstöße zeitweise Accountsperren.

Normale Dungeon-Besuche sollen ausdrücklich nicht bestraft werden. Laut Blizzard mussten Nutzer, die Blackmaw Hold lediglich einige Male abgeschlossen und dabei unbeabsichtigt von der fehlerhaften Beute profitiert hatten, keine Konsequenzen befürchten. Entscheidend war demnach die erkennbare und intensive Ausnutzung der ungewöhnlich hohen Erträge.

Dungeon-Boosting erhält zusätzliche Grenzen

Bereits zuvor hatte Blizzard das sogenannte Dungeon-Boosting eingeschränkt. Bei dieser Methode begleitet ein hochstufiger Charakter eine deutlich schwächere Gruppe, sammelt große Gegnergruppen ein und erledigt sie mit Flächenangriffen. Dadurch lassen sich Erfahrungspunkte und Beute wesentlich schneller verdienen als bei regulären Durchläufen.

Die erste Umsetzung entzog einer gesamten Gruppe die Erfahrungspunkte, sobald ein Gegner für ein hochstufiges Gruppenmitglied bereits trivial war. Nach Kritik aus der Community passte Blizzard die Regel am 14. November 2026 an. Die Sperre greift laut der offiziellen Erklärung erst dann, wenn ein Charakter mehr als zwölf Stufen über dem jeweiligen Gegner liegt.

Auch bei verschlossenen Kisten musste Blizzard reagieren. Schurken konnten den Inhalt bestimmter Kisten ansehen und durch eine Weitergabe oder erneute Verarbeitung andere Belohnungen erzeugen. Am 23. November 2026 bestätigte Blizzard im Bug-Forum eine vorübergehende Änderung am Verhalten der Kisten, während an einer dauerhaften Lösung gearbeitet wurde.

Die ersten Raids starten im Dezember

Die wirtschaftlichen Eingriffe erfolgen kurz vor dem Beginn der Raid-Phase. Am 9. Dezember 2026 werden für Charaktere auf Stufe 60 insgesamt drei Raids freigeschaltet, wie Blizzard in der offiziellen Übersicht ankündigte.

Bis dahin will das Studio offenbar verhindern, dass einzelne Gruppen durch fehlerhafte Goldquellen oder extrem schnelle Dungeon-Farmen einen unverhältnismäßigen Vorteil aufbauen. Das neue Limit von fünf Instanzdurchläufen pro Stunde setzt dabei eine klare Grenze für wiederholtes Farming, ohne gewöhnliche Questgruppen wesentlich einzuschränken.

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