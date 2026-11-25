GTA 6 soll bis zum Ende seines ersten Wochenendes bereits 47,8 Millionen Mal verkauft worden sein. Die Zahl stammt von der Marktforschungsfirma Sensor Tower, die ihre Schätzung dem US-Magazin Forbes mitgeteilt hat. Sie erfasst Verkäufe bis Sonntag, den 22. November 2026, und ist keine von Rockstar Games oder Take-Two bestätigte Stückzahl.

Allein vor dem Release am Donnerstag sollen laut Sensor Tower rund 24,6 Millionen Exemplare verkauft worden sein. Nach dem Start stieg die geschätzte Gesamtzahl bis Sonntag auf 47,8 Millionen. Damit wäre GTA 6 nach Einschätzung des Marktforschers schon jetzt das meistverkaufte Spiel des Jahres 2026. Wie Sensor Tower die weltweiten physischen und digitalen Verkäufe für diese Schätzung hochgerechnet hat, geht aus dem veröffentlichten Forbes-Bericht nicht im Detail hervor.

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Call of Duty und Fortnite verlieren täglich aktive Spieler

Auch bei anderen großen Spielen sieht Sensor Tower eine deutliche Veränderung: Die Zahl der täglich aktiven Call-of-Duty-Spieler lag seit der Veröffentlichung von GTA 6 um 46 Prozent unter dem Vergleichswert der vorherigen 30 Tage. Für Fortnite meldet das Unternehmen einen Rückgang um 25 Prozent. Bei Call of Duty bezieht Forbes die Auswertung ausdrücklich auf Konsolen und Steam; für Fortnite nennt der Bericht die erfassten Plattformen nicht genauer.

Die Zahlen beschreiben Aktivität in diesen Spielen, keine verlorenen Verkäufe oder dauerhaft abgewanderten Accounts. Auch ein direkter Ursache-Wirkungs-Nachweis lässt sich aus dem zeitlichen Zusammenfallen allein nicht ableiten. Schon am Releasetag hatte eine separate Circana-Auswertung gezeigt, wie stark GTA 6 das Spielverhalten prägte: In den USA spielten 61 Prozent der erfassten aktiven PS5-Nutzer den Rockstar-Titel, auf Xbox waren es weltweit 56 Prozent der erfassten aktiven Nutzer. Diese Werte haben eine andere Grundgesamtheit und einen anderen Zeitraum als die Sensor-Tower-Rückgänge.

Mehr als ein Drittel spielt schon über 20 Stunden

Bis Sonntagabend hatten nach Sensor Towers Schätzung 37 Prozent der GTA-6-Spieler mehr als 20 Stunden in Leonida verbracht. Sieben Prozent kamen bereits auf mehr als 40 Stunden. Der Forbes-Bericht schlüsselt für diese Anteile weder die geografische Abdeckung noch die genaue Zusammensetzung des Spieler-Panels auf.

Auch Sonys eigene Daten zeigen lange Sitzungen: Laut unserer Meldung zu den PlayStation-Rekorden verbrachten mehr als 39 Millionen unterschiedliche PS5-Nutzer vom 19. bis 22. November zusammen 683 Millionen Stunden mit GTA 6. Das entspricht laut Sony durchschnittlich 17,4 Stunden pro erfasstem Nutzer. Die 39 Millionen sind Spieler-Accounts auf einer Plattform, nicht 39 Millionen verkaufte PS5-Kopien.

GTA 6 erreicht auch Essenslieferdienste

Die Veröffentlichung machte sich laut Sensor Tower sogar bei Essensbestellungen bemerkbar. Unter den erfassten GTA-6-Käufern lagen DoorDash-Bestellungen am 19. November um 32 Prozent über dem Wert desselben Wochentags eine Woche zuvor. Für Uber Eats nennt Forbes bei GTA-6-Spielern ein Plus von 23 Prozent. Das sind Veränderungen innerhalb der jeweils betrachteten Nutzergruppe, keine Angaben zum gesamten Bestellvolumen der Dienste. Auch hier fehlen im Bericht nähere Angaben zum geografischen Zuschnitt.

Was die neuen Zahlen von den offiziellen Rekorden unterscheidet

Sensor Tower schätzt zudem, dass GTA 6 auf rund 35 Prozent der PS5- und Xbox-Series-Konsolen installiert ist. Der Bericht nennt dabei keinen gesonderten Installationswert für jede Plattform. Eine Installation ist weder ein Verkauf noch ein individueller Spieler: Mehrere Accounts können dieselbe Konsole nutzen.

Den bislang offiziell bezifferten Umsatzrekord meldete Take-Two für den ersten Verkaufstag: 3,79 Milliarden US-Dollar Handelsumsatz bis zum Ende des 19. November weltweit. Darüber berichteten wir bereits in unserer Meldung zum 24-Stunden-Umsatz. Das Unternehmen nannte außerdem 32,5 Millionen vorab verkaufte Einheiten. Die 47,8 Millionen für das gesamte Wochenende sind dagegen eine spätere Schätzung eines externen Datenanbieters. Die verschiedenen Zahlen lassen sich weder addieren noch als identische Messreihe behandeln.

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