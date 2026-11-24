Wie groß das Interesse an GTA 6 tatsächlich ist, zeigen jetzt neue Zahlen des Marktforschungsunternehmens Circana. Demnach verbrachte am 19. November 2026 mehr als die Hälfte der erfassten aktiven PS5- und Xbox-Spieler ihre Zeit in Leonida. Besonders beeindruckend ist allerdings, wie lange die Spieler am Releasetag in der offenen Spielwelt von Rockstar Games unterwegs waren.

Laut dem Branchenanalysten Mat Piscatella starteten 61 Prozent der an diesem Tag aktiven PS5-Spieler in den USA GTA 6. Auf Xbox waren es weltweit immerhin 56 Prozent.

Die Zahlen stammen aus dem Player Engagement Tracker von Circana, der das Nutzungsverhalten von Spielern erfasst.

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GTA-6-Spieler verbringen durchschnittlich mehr als acht Stunden in Leonida

Offenbar haben sich zahlreiche Spieler für den Release von GTA 6 ordentlich Zeit freigeschaufelt. Denn die durchschnittliche Nutzungsdauer am ersten Tag entspricht mehr als einem normalen Arbeitstag:

PS5: 513 Minuten (8 Stunden und 33 Minuten)

513 Minuten (8 Stunden und 33 Minuten) Xbox: 494 Minuten (8 Stunden und 14 Minuten)

Die Zahlen beschreiben die durchschnittlich erfasste Spielzeit der GTA-6-Spieler auf den jeweiligen Plattformen. Das ist etwas anderes als die Dauer der Story.

Piscatella bezeichnete sowohl den Anteil der täglich aktiven Spieler als auch die erfasste Spielzeit als vollkommen verrückt. An vergleichbare Werte im Circana-Tracker seit Mai 2020 könne er sich nicht erinnern.

Selbst Fortnite hat gegen GTA 6 keine Chance

Wie deutlich Rockstar Games am Releasetag die Konkurrenz hinter sich ließ, zeigt ein Vergleich mit Fortnite. Der Dauerbrenner von Epic Games belegte am 19. November den zweiten Platz, erreichte aber lediglich rund zehn Prozent der aktiven Spieler auf den beiden Plattformen.

Interessant ist auch, welche Spiele GTA-6-Spieler zwischen dem 6. und 19. November – einschließlich des Releasetags – außerdem spielten:

Fortnite

Call of Duty

GTA 5 (Remastered)

Roblox

NBA 2K27

Dass sich ausgerechnet GTA 5 auch 13 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung noch unter diesen fünf Titeln befindet, verdeutlicht die außergewöhnliche Langlebigkeit des Vorgängers.

GTA 6 ist bislang ausschließlich für PS5 und Xbox Series X/S erschienen. PC-Spieler müssen sich dagegen weiterhin gedulden, denn einen konkreten Termin für die Veröffentlichung auf dem PC hat Rockstar Games noch nicht angekündigt.

Wie viele Stunden habt ihr am Releasetag in GTA 6 verbracht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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