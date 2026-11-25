Während CD Projekt Red mit Hochdruck an The Witcher 4 arbeitet, nimmt auch die Entwicklung von Cyberpunk 2 zunehmend Fahrt auf. Mittlerweile arbeiten 199 Entwickler an dem Nachfolger von Cyberpunk 2077. Bis Ende 2027 soll das Team noch einmal deutlich wachsen.

Dabei hält das polnische Entwicklerstudio an seinen bisherigen Personalplanungen fest, obwohl The Witcher 4 nach wie vor einen Großteil der Ressourcen des Unternehmens beansprucht.

Cyberpunk 2 befindet sich weiterhin in der Vorproduktion

Wie CD Projekt Red im Rahmen seiner aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben hat, ist das Entwicklerteam von Cyberpunk 2 seit Juli von 184 auf 199 Mitarbeiter angewachsen. An The Witcher 4 arbeiten unterdessen 513 Entwickler.

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Karolina Gnaś, Vice President für Strategie und Investor Relations bei CD Projekt Red, erklärte gegenüber Investoren, dass man mit den bisherigen Fortschritten bei Cyberpunk 2 zufrieden sei. Wann das Rollenspiel in die eigentliche Hauptproduktion übergehen wird, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen.

Bis Ende 2026 soll das Team rund 200 Mitarbeiter umfassen. Ein Jahr später sollen bereits rund 320 Entwickler an dem Rollenspiel arbeiten. Gegenüber dem aktuellen Stand entspricht das einem Zuwachs von rund 61 Prozent.

CD Projekt Red möchte künftig häufiger neue Spiele veröffentlichen

Zwischen dem Release von The Witcher 3 im Jahr 2015 und Cyberpunk 2077 im Jahr 2020 lagen mehr als fünf Jahre. Solch lange Wartezeiten zwischen seinen großen Rollenspielen möchte CD Projekt Red künftig verkürzen.

Wie das Unternehmen in seinem aktuellen Finanzbericht erklärt, dauerte die Entwicklung seiner Spiele bislang üblicherweise zwischen drei und sechs Jahren. In der Vergangenheit konzentrierte sich das Studio hauptsächlich auf ein großes Projekt, während erste Konzeptarbeiten am nächsten Spiel bereits vor dessen Veröffentlichung begannen.

Mittlerweile entstehen mehrere Spiele parallel, teilweise in Zusammenarbeit mit externen Entwicklerstudios. Auf diese Weise möchte CD Projekt Red künftig in kürzeren Abständen neue Titel auf den Markt bringen.

Cyberpunk 2 soll uns auch abseits von Night City führen

Was uns spielerisch in Cyberpunk 2 erwartet, ist bislang nur in Ansätzen bekannt. Cyberpunk-Schöpfer Mike Pondsmith verriet bereits, dass uns der Nachfolger neben Night City in eine weitere Metropole führen soll, die er mit einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Chicago verglich.

Bis wir selbst in die Spielwelt eintauchen können, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Zunächst erscheint 2027 mit Songs of the Past eine weitere Erweiterung für The Witcher 3, bevor 2028 mit The Witcher 4 die neue Rollenspiel-Trilogie eingeläutet werden soll. Einen Release-Zeitraum für Cyberpunk 2 hat CD Projekt Red bislang nicht genannt.

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