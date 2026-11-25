Mehr als 100 bislang wenig bekannte Konzeptbilder und Entwicklungsaufnahmen geben einen umfangreichen Einblick in Senua, den dritten Teil der Hellblade-Reihe. Mehrere an dem Projekt beteiligte Künstler haben ihre Arbeiten veröffentlicht und zeigen, welche Schauplätze, Missionen und Rätsel Ninja Theory für das Action-Adventure vorgesehen hatte.

Während die Zukunft des Spiels weiterhin ungewiss ist, vermitteln die Bilder einen Eindruck davon, wie Senuas nächste Reise aussehen sollte. Zu sehen sind schottisch anmutende Küstenlandschaften, verlassene Siedlungen, gewaltige Tempelruinen und ein imposantes Monument inmitten eines niedergebrannten Waldes.

Senua sollte an die Ereignisse von Hellblade 2 anknüpfen

Zu den veröffentlichten Arbeiten gehört ein Prolog namens „Iceland Return“, der den Übergang zwischen Hellblade 2 und dem Nachfolger herstellen sollte. Dafür griffen die Entwickler teilweise auf überarbeitete Inhalte des Vorgängers zurück.

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Weitere Entwürfe zeigen Senuas Boot sowie einen felsigen Küstenabschnitt namens „Arrival Beach“. Von dort aus sollten sich Spieler laut Environment Artist Andrew Watkins über verschlungene Pfade durch eine Siedlung und die angrenzende Hügellandschaft bewegen.

Für die dritte Mission entwarf Ninja Theory unter anderem eine felsige Insel mit einem markanten Steinturm. Als Vorbilder dienten reale Schauplätze in Großbritannien. Auch die Ruinen einer mittelalterlichen Burg an der schottischen Küste lieferten Inspiration für die Spielwelt.

Gewaltige Kathedrale sollte sich von der natürlichen Umgebung abheben

Zu den auffälligsten Schauplätzen gehört eine gewaltige Kathedrale, deren Architektur bewusst einen Kontrast zur natürlichen Landschaft bilden sollte. Watkins und sein Kollege Jay Brindle setzten auf kantige, kristallartige Formen und goldene Adern im Gestein.

Das Bauwerk sollte den Eindruck erwecken, als würde es sich immer weiter über die Landschaft ausbreiten. Die verbrannte Vegetation in seiner Umgebung verstärkt diesen Effekt.

Darüber hinaus zeigen die Arbeiten verschneite Gebirgslandschaften, Höhlen, dichte Wälder und weitere Ruinen. Einige der veröffentlichten Aufnahmen stammen bereits aus der Alpha-Phase der Entwicklung.

Über 100 Bilder aus der Entwicklung veröffentlicht

Die Aufnahmen stammen aus den ArtStation-Portfolios mehrerer beteiligter Künstler, darunter Jim Waters, Andrew Watkins und Jay Brindle.

Ob Senua tatsächlich noch erscheinen wird, bleibt offen. Seit der Vorstellung des dritten Hellblade-Ablegers beim Xbox Games Showcase ist die Zukunft des Projekts ungewiss. Die veröffentlichten Arbeiten geben zumindest einen Eindruck davon, welche Spielwelt Ninja Theory für Senuas nächstes Abenteuer erschaffen wollte.

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