Grand Theft Auto VI hat weniger als eine Woche nach seiner Veröffentlichung mehrere historische PlayStation-Rekorde aufgestellt. Mehr als 39 Millionen unterschiedliche Nutzer haben das Open-World-Spiel bereits auf der PlayStation 5 gestartet.

Die Zahlen stammen aus internen Daten von Sony Interactive Entertainment und decken den Zeitraum vom 19. November 2026 bis zum 22. November 2026 ab. Laut dem PlayStation Blog handelt es sich um den größten Spiele-Launch in der Geschichte der Marke, über drei Jahrzehnte und fünf Konsolengenerationen hinweg.

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GTA 6 übertrifft Multiplayer- und Free-to-Play-Spiele

Rockstars Blockbuster erzielte auf PlayStation außerdem die höchste jemals gemessene Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer. GTA 6 übertraf damit sämtliche bisherigen Bestmarken von Singleplayer-Titeln, Multiplayer-Spielen und Free-to-Play-Veröffentlichungen. Eine konkrete Zahl für den Höchststand nannte Sony allerdings nicht.

Auch die Spielzeit unterstreicht die enorme Nachfrage. Innerhalb des ausgewerteten Launch-Zeitraums kamen auf der PS5 insgesamt 683 Millionen Stunden zusammen. Im Durchschnitt verbrachte jede erfasste Person bereits 17,4 Stunden im Bundesstaat Leonida.

Mehr als 39 Millionen unterschiedliche Nutzer auf PS5

Größter Spiele-Launch in der Geschichte von PlayStation

Höchste Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer eines PlayStation-Spiels

683 Millionen gemeinsam absolvierte Spielstunden

Durchschnittlich 17,4 Stunden Spielzeit pro Person

Die 39 Millionen Nutzer sollten dabei nicht mit verkauften PS5-Versionen gleichgesetzt werden. Sony erfasst unterschiedliche Accounts, die GTA 6 gespielt haben. Verkäufe und aktive Accounts sind daher zwei verschiedene Kennzahlen.

GTA 6 sorgt für einen deutlichen PS5-Schub

Der Release hat offenbar nicht nur Software-Rekorde gebrochen, sondern auch neue Konsolen ins Netzwerk gebracht. Außerhalb des Weihnachtsgeschäfts registrierte Sony an einem einzelnen Tag so viele neu verbundene PS5-Konsolen wie nie zuvor seit der Markteinführung des Systems.

Auf 70 Prozent dieser neuen Konsolen war GTA 6 das zuerst gespielte Game. Damit liefert der Rockstar-Titel einen außergewöhnlich starken Kaufanreiz für die aktuelle PlayStation-Generation.

Rockstars Blockbuster dominiert den Entertainment-Markt

Die PlayStation-Zahlen ergänzen einen ohnehin historischen Verkaufsstart. Take-Two meldete in einer offiziellen Mitteilung, dass bereits vor der Veröffentlichung 32,5 Millionen Einheiten plattformübergreifend verkauft wurden. Das Unternehmen bezeichnet GTA 6 zudem als umsatzstärksten Entertainment-Launch aller Zeiten.

Zum Release am 19. November 2026 erschien Grand Theft Auto VI weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Während Sony nun umfangreiche Nutzungsdaten vorgelegt hat, stehen vergleichbare offizielle Zahlen für die Xbox-Version noch aus.

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