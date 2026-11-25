Nur wenige Tage nach dem Release von GTA 6 zeigen sich nicht nur Spieler, sondern auch erfahrene Spieleentwickler beeindruckt von Rockstars neuem Open-World-Spiel. Mark Richard Davies, Game Director bei Naughty Dog und ehemaliger Game Designer von The Last of Us Part 2, zieht dabei einen ziemlich ungewöhnlichen Vergleich.

Für ihn ist GTA 6 mit der Großen Pyramide von Gizeh vergleichbar. Besonders beeindruckt ist der Entwickler allerdings nicht von der Grafik, sondern von den Bewohnern der Spielwelt und der schieren Menge an Dialogen und möglichen Reaktionen.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Naughty-Dog-Entwickler staunt über Rockstars NPCs

In einem Beitrag auf X vom 22. November 2026 scherzte Davies, dass sich die Menschen noch in Jahrhunderten fragen könnten, wie Rockstar ein Spiel dieser Größenordnung überhaupt entwickeln konnte.

GTA VI ist die Große Pyramide der Spieleentwicklung. Die Menschen werden sich jahrhundertelang fragen, wie das möglich war, und irgendwann zu dem Schluss kommen, dass Außerirdische es erschaffen haben.

Als ein Nutzer wissen wollte, was ihn abseits der Grafik so sehr an GTA 6 beeindruckt, verwies Davies in einer weiteren Antwort auf die zahlreichen NPCs.

Jeder NPC besitzt Dialogzeilen und Reaktionen. Der schiere Umfang des Skripts muss überwältigend sein.

Wer bereits einige Stunden in Vice City verbracht und sich abseits der Hauptmissionen mit den Bewohnern beschäftigt hat, dürfte nachvollziehen können, was Davies meint. Hinter den vielen kleinen Begegnungen auf der Straße stecken unzählige Dialoge und Animationen, die viele Spieler bei ihrem ersten Durchgang vermutlich nicht einmal zu Gesicht bekommen werden.

Auch ein weiterer Naughty-Dog-Entwickler schwärmt von GTA 6

Davies ist nicht der einzige Entwickler von Naughty Dog, der sich begeistert über Rockstars neues Spiel äußert. Auch Michael Barclay, World Design Director von Intergalactic: The Heretic Prophet, griff zu einem ungewöhnlichen Vergleich.

In einem Beitrag auf X verglich er das Spielerlebnis von GTA 6 sinngemäß mit dem Eindruck, den ein Bugatti Veyron auf ein Kind aus dem viktorianischen Zeitalter machen würde.

Auch kommerziell hat GTA 6 bereits Geschichte geschrieben. Das Spiel erschien am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wie Take-Two Interactive mitteilte, wurden bereits vor dem Release 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Zudem stellte GTA 6 am ersten Verkaufstag einen neuen Umsatzrekord für ein Unterhaltungsprodukt auf.

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