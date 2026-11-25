Nintendo erfüllt mit dem jüngsten Update der Nintendo GameCube Classics App einen häufig geäußerten Wunsch. Seit Version 2.2.0 lässt sich die dekorative Randgrafik abschalten, die bislang den freien Platz neben Spielen im klassischen 4:3 Format ausgefüllt hat.

Das Update wurde am 24. November 2026 gemeinsam mit Wave Race: Blue Storm veröffentlicht. Die neue Darstellungsoption ist allerdings vorerst auf GameCube Titel beschränkt und steht deshalb ausschließlich auf Nintendo Switch 2 zur Verfügung.

So lässt sich die Randgrafik deaktivieren

Die Einstellung findet ihr direkt in der Spielebibliothek der Nintendo GameCube Classics App. Öffnet dort die Spieleinstellungen und anschließend den Bereich für die Anzeige zusätzlicher Elemente. Über die Option für Randgrafiken kann das gemusterte Design deaktiviert werden.

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Nintendo GameCube Classics App öffnen

In der Spielebibliothek die Spieleinstellungen auswählen

Den Bereich für zusätzliche Anzeigeelemente öffnen

Die Option für Randgrafiken ausschalten

Das eigentliche Spielbild behält dabei sein ursprüngliches Seitenverhältnis. Statt der dekorativen Grafik erscheinen neben dem 4:3 Bild schlichte schwarze Flächen. Das Symbol für den ersten Controller bleibt auch bei ausgeschalteter Randgrafik sichtbar.

Für NES, Super NES, Nintendo 64, Game Boy und die weiteren Nintendo Classics Apps wurde bislang keine vergleichbare Option ergänzt. Nintendo hat außerdem noch nicht angekündigt, wann die Einstellung auf weitere Klassikerbibliotheken ausgeweitet werden könnte.

Wave Race: Blue Storm erweitert die GameCube Bibliothek

Version 2.2.0 bringt zugleich einen weiteren GameCube Klassiker auf die aktuelle Nintendo Hardware. Nintendo hat Wave Race: Blue Storm am 24. November 2026 in die Sammlung aufgenommen. Das Rennspiel lässt euch auf Wasserfahrzeugen gegen Konkurrenten und die eigenen Bestzeiten antreten.

Eine Besonderheit sind die dynamischen Wetterbedingungen. Regen, Sturm und hoher Wellengang beeinflussen unter anderem die Sicht, den Wasserstand und das Fahrverhalten. Das ursprünglich für den GameCube veröffentlichte Spiel bietet außerdem Wettbewerbe für bis zu vier Teilnehmer.

Die Nintendo GameCube Classics App ist exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Besitzer einer ursprünglichen Nintendo Switch, einer Switch Lite oder einer Switch OLED können daher weder auf die GameCube Bibliothek noch auf die neue Randoption zugreifen.

Zusätzlich wird Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket benötigt. Die Einzelmitgliedschaft kostet in Deutschland laut Nintendo 39,99 Euro für zwölf Monate. Ohne aktive Mitgliedschaft können die enthaltenen Klassiker nicht gestartet werden, die lokal gespeicherten Spielstände bleiben jedoch auf der Konsole erhalten.

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