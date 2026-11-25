LEGO bringt einen der beliebtesten Helden aus Marvel Rivals ins heimische Regal. Jeff the Land Shark erhält Anfang 2027 ein eigenes Bauset, das sich sowohl als bewegliche Spielfigur als auch als Ausstellungsstück für Gaming-Sammlungen eignet.

Das offiziell vorgestellte Set trägt die Nummer 67023 und besteht aus 495 Teilen. Im deutschen LEGO-Shop ist die Veröffentlichung für den 1. Januar 2027 angekündigt. Der Preis beträgt in Deutschland 49,99 Euro.

Das LEGO-Modell übernimmt Jeffs wichtigste Merkmale

Die fertige Figur misst mehr als 13 Zentimeter in der Höhe, 22 Zentimeter in der Länge und acht Zentimeter in der Breite. LEGO empfiehlt das Set für Fans ab zwölf Jahren.

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Merkmal Angabe Setnummer 67023 Teile 495 Veröffentlichung 1. Januar 2027 Preis in Deutschland 49,99 Euro Altersempfehlung Ab 12 Jahren Abmessungen Über 13 cm hoch, 22 cm lang und 8 cm breit

Jeffs Kopf, Beine, Schwanz und Flossen lassen sich bewegen, sodass unterschiedliche Lauf-, Schwimm- und Kampfposen möglich sind. Zu den wiedererkennbaren Details gehören außerdem sein breites Grinsen, die großen Augen sowie das Halsband mit Namensschild.

Die herausgestreckte Zunge kann entfernt werden, wodurch sich Jeffs Mund schließen lässt. Auch eine Flosse ist abnehmbar. Damit lässt sich seine besondere Bewegung aus Marvel Rivals nachstellen, bei der er im Boden oder in Wänden verschwindet. Digitale 3D-Anleitungen stehen zusätzlich über die LEGO-Builder-App zur Verfügung.

Jeff gehört zu den auffälligsten Strategen aus Marvel Rivals

Marvel Rivals erschien am 6. Dezember 2024 und versammelt zahlreiche bekannte Figuren des Marvel-Universums in einem teambasierten Hero-Shooter. Das von NetEase entwickelte Spiel befindet sich seit dem 13. November 2026 in Season 11, wie die offiziellen Patchnotes bestätigen.

Jeff übernimmt im Team die Rolle eines Strategen. Laut seinem offiziellen Heldenprofil kombiniert der kleine Landhai Heilfähigkeiten mit überraschend gefährlichen Angriffen. Mit seiner ultimativen Fähigkeit kann er mehrere Figuren verschlucken, während seine Bewegungsfähigkeit ihm erlaubt, durch das Schlachtfeld zu tauchen. Genau diese Mischung aus niedlichem Auftreten und chaotischem Spielstil machte ihn schnell zu einem der markantesten Charaktere des Shooters.

Der Landhai stammt ursprünglich aus den Marvel-Comics

Jeff wurde nicht eigens für Marvel Rivals erschaffen. Seine erste Comicgeschichte erschien in West Coast Avengers aus dem Jahr 2018, Ausgabe 7, die von Marvel als sein erster Auftritt geführt wird. Später erhielt der Landhai mit Its Jeff eine eigene Comicreihe.

Das LEGO-Set orientiert sich deutlich an seiner Darstellung in Marvel Rivals und verbindet damit Gaming-Merchandise mit einer klassischen baubaren Marvel-Figur. Ab dem 1. Januar 2027 können Fans Jeffs Heilaktionen, Tauchmanöver und chaotische Angriffe mit LEGO-Steinen nachstellen.

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