Cyberpunk 2 könnte Koop-Missionen bekommen: Neue Stellenausschreibung verrät spannende Details

Bei Cyberpunk 2 könnte ein lang gehegter Wunsch vieler Fans endlich Wirklichkeit werden. Entwickler CD Projekt Red arbeitet offenbar an Multiplayer-Funktionen für den Nachfolger von Cyberpunk 2077. Eine neue Stellenausschreibung liefert nun weitere Hinweise darauf, dass Spieler künftig sogar gemeinsam Missionen absolvieren könnten.

Bereits seit einiger Zeit deutet sich an, dass das polnische Entwicklerstudio seine Cyberpunk-Reihe um Online-Funktionen erweitern möchte. Die neuesten Informationen betreffen allerdings nicht nur die technische Infrastruktur, sondern erstmals auch die Entwicklung von Quests.

CD Projekt Red sucht Entwickler mit Multiplayer-Erfahrung

Im Mittelpunkt steht eine Stellenausschreibung für einen Lead Quest Programmer, der an Cyberpunk 2 mitarbeiten soll. Zu den gewünschten Qualifikationen gehören Kenntnisse in Multiplayer-Netzwerkarchitektur und der Synchronisierung zwischen Clients und Servern.

Gerade diese Anforderungen sind interessant. Schließlich müssen bei gemeinsam gespielten Missionen zahlreiche Ereignisse zwischen mehreren Spielern synchronisiert werden. Dazu gehören beispielsweise Dialogentscheidungen, Missionsfortschritte, Gegnerverhalten und Veränderungen innerhalb der Spielwelt.

Die Ausschreibung deutet damit darauf hin, dass CD Projekt Red entsprechende Funktionen bereits bei der technischen Umsetzung seiner Quests berücksichtigt.

Das eröffnet verschiedene Möglichkeiten: Denkbar wären etwa Koop-Missionen, bei denen mehrere Spieler gemeinsam Aufträge erledigen, oder eine umfangreichere Multiplayer-Komponente, die stärker mit der offenen Spielwelt verbunden ist.

Bekommt Cyberpunk 2 einen Online-Modus wie GTA Online?

Besonders spannend ist die Frage, wie umfangreich die Multiplayer-Funktionen ausfallen könnten. Ein möglicher Ansatz wäre ein eigenständiger Online-Modus nach dem Vorbild von GTA Online, in dem Spieler gemeinsam eine offene Spielwelt erkunden, Missionen abschließen und ihren Charakter weiterentwickeln.

Ebenso wäre ein klassischer Koop-Modus denkbar, bei dem Freunde gemeinsam ausgewählte Missionen erleben, während die eigentliche Kampagne weiterhin auf Einzelspieler ausgelegt bleibt.

Dass CD Projekt Red grundsätzlich Interesse an solchen Funktionen hat, ist längst bekannt. Schon bei Cyberpunk 2077 existierten Pläne für eine eigenständige Multiplayer-Erfahrung. Nach dem schwierigen Verkaufsstart im Dezember 2020 wurden diese allerdings aufgegeben, während sich das Studio auf die Verbesserung des Hauptspiels konzentrierte.

Inzwischen verfolgt das Unternehmen eine langfristige Strategie, seine großen Rollenspielmarken schrittweise um Multiplayer-Elemente zu erweitern. Das bestätigte CD Projekt auch in einer offiziellen Investoren-Fragerunde vom August 2025.

Cyberpunk 2 wächst weiter

Die Entwicklung des Nachfolgers findet maßgeblich beim nordamerikanischen Studio von CD Projekt Red in Boston statt. Dort arbeiten unter anderem Game Director Gabriel Amatangelo und Creative Director Igor Sarzyński an dem neuen Rollenspiel.

Wie stark das Projekt inzwischen gewachsen ist, verdeutlicht ein aktueller Entwicklerbeitrag von CD Projekt Red. Demnach beschäftigen sich mittlerweile mehr als 180 Entwickler mit Cyberpunk 2.

Neben dem Ausbau der offenen Spielwelt und der Weiterentwicklung des Rollenspielsystems könnten Multiplayer-Funktionen somit zu einer der größten Neuerungen gegenüber Cyberpunk 2077 werden.

Welche konkrete Form der Online-Modus annehmen wird, hat CD Projekt Red bislang nicht vorgestellt. Die wiederholten Hinweise aus der Personalplanung zeigen jedoch, dass entsprechende Systeme bei der Entwicklung des Nachfolgers eine wichtige Rolle spielen.

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