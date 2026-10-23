Zenith Nexus wird eingestellt – Server gehen am 18. Dezember 2026 offline

Das VR MMO Zenith: Nexus steht endgültig vor dem Aus. Entwickler Ramen VR wird die Server am 18. Dezember 2026 dauerhaft abschalten, wodurch das Spiel anschließend auf keiner unterstützten Plattform mehr zugänglich sein wird.

Betroffen sind neben der SteamVR Version auch die Fassungen für Meta Quest 2, Meta Quest 3, Rift und PlayStation VR2. Eine Offline Version oder von der Community betriebene Server sind derzeit nicht vorgesehen.

Die Abschaltung erfolgt in mehreren Schritten

Wann werden die Server von Zenith: Nexus abgeschaltet? Der endgültige Termin ist der 18. Dezember 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Sobald die Server offline gehen, lassen sich weder Zenith: Infinite Realms noch der ursprüngliche MMO Modus Zenith: The Last City weiterspielen.

Der Verkauf von Zenith: The Last City und der Premiumwährung Zennies sollte bereits am 21. Oktober 2026 auf sämtlichen Plattformen enden. Vorhandene Zennies können noch bis zur vollständigen Abschaltung innerhalb des Spiels ausgegeben werden.

Neue Nutzer können den kostenlosen Client von Zenith: Nexus noch bis zum 18. November 2026 herunterladen. Danach ist kein neuer Download mehr möglich. Wer das Spiel bereits besitzt oder zuvor seiner Bibliothek hinzugefügt hat, behält den Zugang bis zum letzten Betriebstag.

21. Oktober 2026: Ende des Verkaufs von Zenith: The Last City und Zennies

18. November 2026: Letzte Möglichkeit für neue Nutzer, Zenith: Nexus herunterzuladen

18. Dezember 2026 um 19 Uhr: Dauerhafte Abschaltung sämtlicher Server

Vom erfolgreichen VR MMO zum finanziellen Verlustgeschäft

Warum wird Zenith: Nexus dauerhaft eingestellt? Laut Ramen VR lässt sich der Serverbetrieb wirtschaftlich nicht länger rechtfertigen. Das Studio hält die Infrastruktur seit mehr als zwei Jahren trotz eingestellter Inhaltsentwicklung aufrecht und betreibt das Projekt inzwischen mit Verlust.

Dabei begann die Geschichte des Spiels zunächst vielversprechend. Zenith: The Last City erschien Anfang 2022 als Anime Open World VR MMO und erreichte kurz nach dem Start hohe Verkaufsplatzierungen bei Steam, Meta Quest und PlayStation VR. Hunderttausende Nutzer probierten das Online Rollenspiel aus, während Ramen VR nach dem Release eine Finanzierungsrunde über 35 Millionen US Dollar abschließen konnte.

Langfristig gelang es dem Studio jedoch nicht, genügend Menschen dauerhaft an Zenith zu binden. Ein großer Teil der Community soll das Spiel bereits nach ungefähr einem Monat wieder verlassen haben. Auch mehrere Jahre Entwicklungsarbeit konnten die schwache Bindung nicht entscheidend verbessern.

Im Jahr 2024 strukturierte Ramen VR das Projekt deshalb zu Zenith: Nexus um. Der kostenlose Modus Zenith: Infinite Realms setzte auf kürzere, prozedural erzeugte Koop Einsätze, während Zenith: The Last City als kostenpflichtiger Open World MMO Modus erhalten blieb. Im Juli 2024 kündigte das Studio schließlich das Ende der aktiven Inhaltsentwicklung an.

Kein spielbarer Modus bleibt erhalten

Welche Inhalte verschwinden mit der Abschaltung? Da sämtliche Bestandteile eine Verbindung zu den Servern benötigen, wird Zenith nach dem 18. Dezember 2026 nicht mehr spielbar sein. Dies gilt sowohl für den kostenlosen Action RPG Modus als auch für das kostenpflichtige MMO Erlebnis.

Das letzte große Inhaltsupdate erschien im August 2024 mit Season 4: Golden Isles. Der aktive Support endete einen Monat später. Die älteren Versionen für Meta Quest 1 und das ursprüngliche PlayStation VR waren bereits seit dem 6. November 2024 nicht mehr verfügbar.

Damit verschwindet eines der ambitionierteren VR MMO Projekte vollständig vom Markt. Habt ihr Zenith: The Last City oder Zenith: Infinite Realms gespielt und werdet ihr vor der Abschaltung noch einmal in die virtuelle Welt zurückkehren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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