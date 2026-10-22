Shenaniguns auf Steam jetzt gratis – das steckt im chaotischen Koop-Shooter

Ein erst im Jahr 2026 veröffentlichter Koop-Shooter kann ab sofort dauerhaft kostenlos auf Steam gespielt werden. Shenaniguns wechselte Ende September 2026 auf ein Free-to-Play-Modell und setzt dabei auf chaotische Gefechte, zufällige Ausrüstung und eine ordentliche Portion absurden Humor.

Entwickelt und veröffentlicht wurde der Top-Down-Shooter von dem Solo-Entwickler coding398. Shenaniguns erschien ursprünglich am 19. Januar 2026 als kostenpflichtiges PC-Spiel, bevor die Basisversion am 30. September 2026 gratis wurde.

Chaotische Gefechte mit zufälligen Waffen

Was bietet der kostenlose Koop-Shooter auf Steam? Shenaniguns ist ein schneller Multiplayer-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem bis zu acht Personen gegeneinander oder gemeinsam antreten können. Bei jedem Einstieg erhalten die Teilnehmer zufällig ausgewählte Gegenstände, wodurch sich die eigene Ausrüstung und damit auch die taktischen Möglichkeiten ständig verändern.

Mehr als 120 Waffen und Hilfsmittel sorgen für reichlich Abwechslung. Neben klassischen Pistolen, Schrotflinten, Scharfschützengewehren, Granaten und Raketenwerfern kommen unter anderem Portalwaffen, Greifhaken, Drohnen, Pfefferspray, Industrie-Wasserpistolen und schwere Wolframwürfel zum Einsatz. Auch besondere Fähigkeiten und Verzauberungen gehören zum Arsenal.

Das Spielprinzip erinnert dadurch an eine Top-Down-Variante von Item Asylum auf Roblox. Statt auf eine realistische Shooter-Erfahrung konzentriert sich Shenaniguns auf unvorhersehbare Situationen, schnelle Runden und möglichst alberne Begegnungen mit Freunden oder zufälligen Mitspielern.

Mehrere PvP-Modi und gemeinsame Bosskämpfe

Welche Spielmodi sind in Shenaniguns enthalten? Für klassische Wettkämpfe stehen unter anderem Team-Deathmatch, Free-for-All, Capture the Flag und Capture the Point bereit. Hinzu kommen ungewöhnlichere Varianten wie Gun Game, Drop und Chaos, bei denen veränderte Regeln, explodierende Figuren oder aufgesammelte Ausrüstung die Matches durcheinanderbringen.

Koop-Fans können sich in Bosskämpfen gemeinsam besonders starken Gegnern stellen und dabei Belohnungen sowie Erfolge verdienen. Der Modus Clank lässt Gruppen außerdem gegen größere Gegnerwellen antreten. Insgesamt umfasst Shenaniguns 22 Karten, von denen einige zerstörbare Wände und besondere Umgebungseffekte bieten.

Ein integrierter Sprachchat soll die hektischen Partien noch unterhaltsamer machen. Dazu kommen rund 50 kosmetische Anpassungen, ein eigener Soundtrack, Steam-Erfolge und vollständige Controller-Unterstützung. Aktuell ist lediglich eine englische Sprachausgabe und Benutzeroberfläche verfügbar.

Kostenloses Hauptspiel mit optionalem DLC

Welche Inhalte bleiben trotz Free-to-Play kostenpflichtig? Während das Hauptspiel dauerhaft gratis angeboten wird, sind private Lobbys und die meisten kosmetischen Gegenstände an das kostenpflichtige Magic-DLC gebunden. Die Erweiterung kostet in der Euro-Region regulär 4,15 Euro und bietet zusätzlich doppelte Stimmen bei Kartenabstimmungen, eine besondere Kennzeichnung im Textchat und weitere Extras.

Besitzer der früheren Kaufversion erhalten die Magic-Inhalte ohne zusätzliche Kosten im Spiel. Gemeinsam mit der Free-to-Play-Umstellung veröffentlichte coding398 neue Waffen, Karten, kosmetische Objekte und Musikstücke. Außerdem wurden die Leistung von Client und Server verbessert, Sprachchat-Anzeigen ergänzt und verschiedene Fehler behoben.

Die bisherigen Reaktionen fallen positiv aus. Zum 22. Oktober 2026 empfehlen 96 Prozent der insgesamt 33 Steam-Rezensionen den Shooter weiter. Fans kostenloser und bewusst überdrehter Multiplayer-Spiele können alternativ auch einen Blick auf Cyberfrags 69 werfen, das ebenfalls von einem kostenpflichtigen Modell auf Free-to-Play umgestellt wurde.

Werdet ihr Shenaniguns gemeinsam mit euren Freunden ausprobieren oder sind chaotische Party-Shooter nicht euer Ding? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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