Heavy Wake ist jetzt dauerhaft kostenlos auf Steam – Dark-Fantasy-RPG im Kurzformat

Ein kleiner Geheimtipp für Fans düsterer Rollenspiele kostet ab sofort keinen Cent mehr. Das im Juli 2026 veröffentlichte Heavy Wake ist seit dem 21. Oktober 2026 dauerhaft kostenlos auf Steam erhältlich und kann ohne zeitliche Begrenzung heruntergeladen werden.

Das Dark-Fantasy-RPG von Cold and Wet Studios kommt derzeit auf 95 Prozent positive Rezensionen. Grundlage sind bislang 20 Nutzerbewertungen, weshalb die häufig verwendete Einordnung als 9 von 10 zwar passend wirkt, aber noch auf einer überschaubaren Anzahl an Stimmen beruht.

Ein Studentenprojekt ohne Preisschild

Warum ist Heavy Wake jetzt dauerhaft kostenlos? Ursprünglich verfolgte das sechsköpfige Entwicklungsteam bereits den Plan, das Spiel gratis zu veröffentlichen. Heavy Wake entstand innerhalb eines Jahres als Studentenprojekt und war zunächst als Auftakt zu einem deutlich größeren Abenteuer gedacht.

Stattdessen erschien das kompakte Rollenspiel zunächst zum regulären Preis von 1,99 Euro. Die Einnahmen halfen dem Team dabei, unter anderem die Kosten für die Veröffentlichung auf Steam zu decken. Nun kehrt Cold and Wet Studios zur ursprünglichen Idee zurück und entfernt das Preisschild vollständig.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine zeitlich begrenzte Gratisaktion. Interessierte müssen Heavy Wake also nicht bis zu einem bestimmten Termin ihrer Bibliothek hinzufügen. Das Spiel soll dauerhaft kostenlos bleiben und lässt sich jederzeit über Steam herunterladen.

Düstere Inselreise mit Kartenkämpfen

Was erwartet euch in Heavy Wake? Im Mittelpunkt steht Fyodor, dessen Volk von einer unbekannten Krankheit bedroht wird. Eine alte Legende führt ihn zu einer verfluchten Insel, von der bislang keine Expedition zurückgekehrt ist.

Während der Erkundung trifft Fyodor auf Monster, geheimnisvolle Überlebende und mögliche Gefährten. Jeder rekrutierte Charakter bringt eigene Karten sowie passive Fähigkeiten mit. Dadurch hängt der Erfolg in den rundenbasierten Kämpfen nicht nur von einzelnen Aktionen, sondern auch von der Zusammenstellung der Gruppe und des Kartendecks ab.

Heavy Wake bietet sieben handgefertigte Kampfbegegnungen und setzt auf eine konzentrierte Spieldauer von ungefähr 30 bis 60 Minuten. Statt einer ausufernden Kampagne erwartet euch damit ein kurzer Ausflug in eine größere Dark-Fantasy-Welt, der vor allem durch seine Atmosphäre, die ungewöhnlichen Figuren und das taktische Kampfsystem überzeugen möchte.

Weitere kostenlose Indie-Spiele auf Steam

Welche Alternativen stehen ebenfalls kostenlos bereit? Heavy Wake ist nicht das einzige kleinere PC-Spiel, das nach einer kostenpflichtigen Veröffentlichung dauerhaft gratis angeboten wird. Auf Steam stehen aktuell mehrere weitere Indie-Titel zur Auswahl, die unterschiedliche Genres abdecken.

Cartomancy Anthology vereint 22 kurze Spiele, die von Tarotkarten inspiriert wurden.

Phobos Down setzt auf Science-Fiction und actionreiche Twin-Stick-Shooter-Gefechte.

Jump Adventures bietet ein kurzes und farbenfrohes 2D-Plattform-Abenteuer.

Cyberfrags ’69 kombiniert schnelle Shooter-Action mit einem Cyberpunk-Szenario.

Heavy Wake dürfte besonders für Fans von Dark Fantasy, Deckbuilding und kompakten Rollenspielen interessant sein. Zu beachten ist lediglich, dass derzeit ausschließlich englische Texte und Sprachausgabe unterstützt werden. Verfügbar ist das Abenteuer für Windows und macOS.

Werdet ihr Heavy Wake kostenlos ausprobieren, oder schreckt euch das kartenbasierte Kampfsystem eher ab? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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