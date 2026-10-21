Tomb Raider wird 30: Lara Croft bekommt neue Abenteuer, Sammlereditionen und besondere Controller

Am 24. Oktober 2026 feiert Tomb Raider sein 30-jähriges Jubiläum. Seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 1996 gehört Lara Croft zu den bekanntesten Figuren der Videospielgeschichte. Passend zum runden Geburtstag hat Crystal Dynamics jetzt mehrere Aktionen und Kooperationen vorgestellt, mit denen Fans die Abenteuer der Archäologin feiern können.

Dabei beschränken sich die Feierlichkeiten längst nicht auf die eigentlichen Tomb-Raider-Spiele. Neben einer besonderen Collector’s Edition für Nintendo Switch 2 gibt es unter anderem neue Controller, einen Comic-Crossover und sogar einen Auftritt von Lara Croft in einem Rennspiel.

Lara Croft trifft auf Dinosaurier und schnelle Autos

Eine der ungewöhnlichsten Kooperationen findet in The Crew Motorfest statt. Dort erleben Lara Croft und ihr Begleiter Jonah ein neues PvE-Abenteuer, das klassische Tomb-Raider-Elemente mit der offenen Spielwelt des Rennspiels verbindet.

Spieler dürfen sich auf Erkundungstouren, Umgebungsrätsel und die Suche nach antiken Artefakten freuen. Sogar ein T-Rex soll auftauchen. Darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit fünf exklusive Fahrzeuge.

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Wer Lara Crofts Abenteuer lieber auf der Nintendo Switch 2 erleben möchte, kann sich außerdem eine neue physische Collector’s Edition von Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sichern. Limited Run Games bietet die Sonderausgabe mit dem vollständigen Spiel auf einer Spielkarte an.

Zur Ausstattung gehören eine Steelcase-Hülle, ein Trinity-Aufnäher und eine leuchtende Nachbildung der mysteriösen „Divine Source“, die sich als Schreibtischdekoration verwenden lässt.

Neue Controller, Comics und Croft Manor zum Nachbauen

Auch abseits der Videospiele hat Crystal Dynamics mehrere Überraschungen vorbereitet. So erscheint eine fünfteilige Comicreihe unter dem Titel G.I. JOE: A Real American Hero x Tomb Raider, in der Lara Croft erstmals auf die bekannten Actionhelden trifft. Die Veröffentlichung erfolgt über Skybound und Image Comics.

Besonders aufwendig fällt ein neues Klemmbaustein-Set von Fanbrix aus. Das offiziell lizenzierte Croft Manor besteht aus 4.355 Teilen und enthält neben dem berühmten Anwesen verschiedene Figuren, Fahrzeuge und weitere Details aus dem Tomb-Raider-Universum.

Am 24. Oktober bringt außerdem der Zubehörhersteller 8BitDo zwei Controller-Sondereditionen zum 30. Geburtstag auf den Markt.

Nur drei Tage später, am 27. Oktober, folgt mit Chronicles of the Tomb Raider ein neues Hardcover-Buch von Dark Horse. Auf 184 Seiten zeichnet es Laras Abenteuer in chronologischer Reihenfolge nach und widmet sich dabei wichtigen Figuren, Artefakten und Schauplätzen der Reihe.

Die Jubiläumsaktionen zeigen, wie weit sich Tomb Raider in den vergangenen drei Jahrzehnten über die Videospielwelt hinausentwickelt hat. Ob Crystal Dynamics rund um den Geburtstag auch Neuigkeiten zu kommenden Spielen präsentiert, geht aus der aktuellen Pressemitteilung allerdings nicht hervor.

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