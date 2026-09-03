Tomb Raider: Produktion der Amazon-Serie verstieß gegen britische Sicherheitsgesetze

Bei den Dreharbeiten zur kommenden Tomb-Raider-Serie von Amazon Prime Video wurden britische Arbeitsschutzvorschriften verletzt. Die zuständige Behörde beanstandete den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Lacken am Produktionsstandort. Die verantwortliche Produktionsfirma hat die geforderten Verbesserungen inzwischen umgesetzt.

Wie Deadline berichtet, stellte die britische Health and Safety Executive, kurz HSE, den Verstoß während der Dreharbeiten in den Shinfield Studios fest. Dort entsteht die Realserie mit Sophie Turner als Lara Croft.

Adressat der behördlichen Anordnung war nicht Amazon MGM Studios unmittelbar, sondern Project Temple Productions Ltd. Dabei handelt es sich um die eigens für die Produktion der Serie eingerichtete Gesellschaft.

Gefährliche Lacke am Tomb-Raider-Set

Im Zentrum des Falls stehen Lacke, die Isocyanate enthalten. Solche Stoffe kommen unter anderem bei Sprüh- und Lackierarbeiten zum Einsatz und können beim Einatmen die Atemwege schädigen. Die HSE zählt beruflich bedingtes Asthma zu den möglichen gesundheitlichen Folgen.

Laut dem offiziellen Eintrag der britischen Arbeitsschutzbehörde konnte Project Temple Productions nicht sicherstellen, dass die betroffenen Beschäftigten einer angemessenen biologischen Überwachung unterzogen wurden. Mit solchen Untersuchungen soll überprüft werden, ob die vorhandenen Schutzmaßnahmen beim Versprühen der Lacke tatsächlich ausreichen.

Die Behörde registrierte Verstöße gegen den Health and Safety at Work Act von 1974 sowie gegen die Control of Substances Hazardous to Health Regulations von 2002. Letztere verpflichten Arbeitgeber dazu, Risiken durch gefährliche Substanzen zu bewerten und die Belastung ihrer Beschäftigten möglichst gering zu halten.

Eine gesundheitliche Schädigung eines bestimmten Crewmitglieds nennt der behördliche Eintrag nicht. Bekannt ist lediglich, dass die vorgeschriebenen Kontrollen nicht ausreichend gewährleistet waren.

Produktionsfirma musste Schutzmaßnahmen verbessern

Am 27. April 2026 stellte die HSE eine sogenannte Improvement Notice aus. Eine solche Anordnung bedeutet nicht automatisch eine Geldstrafe oder strafrechtliche Verurteilung. Das betroffene Unternehmen muss einen festgestellten Verstoß jedoch innerhalb einer vorgegebenen Frist beheben.

Der inzwischen aktualisierte Eintrag der Behörde führt den Vorgang als „Complied with“. Project Temple Productions hat die verlangten Maßnahmen demnach umgesetzt und erfüllt die entsprechende Anordnung mittlerweile.

Die Dreharbeiten fanden in den Shinfield Studios nahe Reading statt. Deadline zufolge kommen derartige behördliche Maßnahmen bei großen Fernsehproduktionen vergleichsweise selten vor. In den vergangenen vier Jahren seien lediglich vier TV-Produktionen von entsprechenden HSE-Anordnungen betroffen gewesen.

Kein belegter Zusammenhang mit Sophie Turners Verletzung

Ende März mussten die Dreharbeiten bereits vorübergehend unterbrochen werden, nachdem sich Sophie Turner eine leichte Verletzung zugezogen hatte. Amazon MGM Studios erklärte damals, die Pause sei eine Vorsichtsmaßnahme, damit sich die Schauspielerin erholen könne. Die Produktion wurde anschließend fortgesetzt.

Ein Zusammenhang zwischen Turners Verletzung und dem jetzt bekannt gewordenen Verstoß beim Umgang mit Lacken ist nicht belegt. Es handelt sich nach aktuellem Kenntnisstand um voneinander unabhängige Vorgänge.

Wann erscheint die Tomb-Raider-Serie?

Die neue Realserie basiert auf der bekannten Videospielreihe von Crystal Dynamics. Sophie Turner, bekannt aus Game of Thrones, übernimmt die Rolle der Archäologin und Abenteurerin Lara Croft.

Als kreative treibende Kraft fungiert Phoebe Waller-Bridge, die unter anderem für Fleabag bekannt ist. Sie entwickelt die Serie gemeinsam mit Co-Showrunner Chad Hodge. Zur weiteren Besetzung gehören Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Bill Paterson und Celia Imrie.

Die Produktion begann im Januar 2026. Einen konkreten Starttermin für die Tomb-Raider-Serie hat Amazon bislang nicht genannt. Fest steht lediglich, dass sie exklusiv bei Prime Video erscheinen soll.

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