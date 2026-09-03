State of Play heute im Livestream: Sony zeigt neue PS5-Spiele und Final Fantasy 7

Sony meldet sich heute mit gleich zwei Präsentationen zurück. Am 3. September 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit beginnt zunächst eine reguläre State of Play. Direkt im Anschluss folgt eine weitere Ausgabe von State of Play Japan.

Während der ersten Show möchte Sony Neuigkeiten und Ankündigungen von den PlayStation Studios sowie verschiedenen Drittanbietern präsentieren. Welche Spiele neben dem bereits bestätigten Abschluss der Sendung gezeigt werden, verrät das Unternehmen noch nicht.

Final Fantasy VII Revelation bildet den Abschluss

Das Finale der regulären State of Play gehört Final Fantasy VII Revelation. Square Enix möchte einen ausführlichen Einblick in die große Spielwelt des neuen Rollenspiels geben. Mit welchen Szenen und Ankündigungen Fans rechnen dürfen, ließ Sony offen.

Direkt danach beginnt State of Play Japan, erneut moderiert vom japanischen Synchronsprecher Yuki Kaji. Diese Präsentation konzentriert sich auf kommende Spiele von Entwicklern aus Japan und anderen Teilen Asiens. Versprochen werden neues Gameplay, Ankündigungen und weitere Neuigkeiten.

Beide Shows werden am heutigen Donnerstag ab 15 Uhr MESZ über die offiziellen Kanäle von PlayStation bei YouTube und Twitch übertragen. Die reguläre State of Play läuft auf Englisch, während die japanische Ausgabe auf Japanisch mit englischen Untertiteln gezeigt wird.

Sony weist Content Creator außerdem darauf hin, dass während der Übertragung lizenzierte Musik zu hören sein kann. Diese könnte bei Co-Streams oder später veröffentlichten Videoaufzeichnungen zu urheberrechtlichen Einschränkungen führen.

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