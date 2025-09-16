Insider-Tipp: Neues PlayStation State of Play Event schon nächste Woche?

Ein spannendes Gerücht macht die Runde: Ein neues PlayStation State of Play könnte bereits nächste Woche stattfinden. Diese Nachricht kommt von einem renommierten Brancheninsider, der behauptet, dass Sony ein weiteres Event vorbereitet. Das letzte große State of Play fand im Juni 2025 statt, doch im September gab es bereits ein Event, das sich ganz dem neuen James-Bond-Spiel 007: First Light widmete.

Was erwartet die Fans?

Welche Spiele könnten vorgestellt werden? PlayStation-Fans hoffen auf neue Informationen zu hoch erwarteten Titeln wie Marvel’s Wolverine von Insomniac Games und dem nächsten Spiel von Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Diese Spiele stehen ganz oben auf der Wunschliste der Community, da sie seit ihrer Ankündigung für viel Aufsehen gesorgt haben.

Zusätzlich gibt es Gerüchte über ein neues Spiel von Insomniac, das sich um Venom drehen könnte. Es wird spekuliert, dass es sich dabei um ein Spiel im Stil von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales handelt, das sich auf die PS5 konzentriert.

State of Play: Ein Blick zurück

Was war das Highlight des letzten Events? Das letzte State of Play im September 2025 war ganz dem Titel 007: First Light gewidmet. Dieses Spiel von IO Interactive erzählt die Ursprungsgeschichte von James Bond und verspricht eine packende Action-Adventure-Erfahrung. Fans erfuhren mehr über die Charaktere, die Handlung und das Gameplay, was die Vorfreude auf den geplanten Release am 27. März 2026 weiter steigerte.

IO Interactive, bekannt durch die Hitman-Serie, legt bei diesem Projekt großen Wert auf eine originelle Narrative und ein neues Spielerlebnis, das sich von vorherigen Bond-Spielen abhebt. Der Fokus liegt weniger auf Waffen, sondern mehr auf taktischem Vorgehen, was an die Hitman-Spiele erinnert.

Gerüchte und Spekulationen

Wann könnte das nächste State of Play stattfinden? Laut Insiderinformationen könnte das nächste State of Play bereits nächste Woche stattfinden, wobei Mittwoch oder Donnerstag als wahrscheinlichste Tage gehandelt werden. Auch wenn noch kein offizielles Datum bekannt gegeben wurde, deuten die Hinweise darauf hin, dass Sony bald eine Ankündigung machen könnte.

Es gibt auch Berichte, dass Marvel’s Wolverine bis Ende des Monats bei einem neuen State of Play vorgestellt werden soll. Dieses Spiel, das seit 2021 nicht mehr gezeigt wurde, ist besonders begehrt, da es von Insomniac Games entwickelt wird, das bereits mit Marvel’s Spider-Man große Erfolge feierte.

Neue Horizonte für Naughty Dog

Was ist Intergalactic: The Heretic Prophet? Naughty Dog, bekannt für seine kreativen und packenden Geschichten, arbeitet an einem Spiel namens Intergalactic: The Heretic Prophet. Dieses Spiel verspricht eine aufregende Mischung aus Science-Fiction und Action-Adventure, angesiedelt in einer weit entfernten Zukunft.

Die Handlung folgt der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf einem fremden Planeten gestrandet ist. Das Spiel soll nicht nur durch seine Geschichte, sondern auch durch die technische Umsetzung begeistern, wobei die Musik von Trent Reznor und Atticus Ross stammt. Die Spieler können eine tiefgründige Erzählung erwarten, die sich mit Themen wie Religion und sozialer Struktur auseinandersetzt.

Was denkst du?

Die Gerüchte um ein bevorstehendes PlayStation State of Play haben die Erwartungen der Gaming-Community geweckt. Welche Spiele würdest du gerne sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!