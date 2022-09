Sony: Termin und Uhrzeit der State of Play im September 2022

Mit der Tokyo Game Show im Visier hat Sony nun einen eigenen Showcase angekündigt. Nachdem es lang ruhig war, hat sich das Unternehmen nun spontan im PlayStationBlog und auf Twitter an seine Fans gerichtet und Datum und Uhrzeit für eine State of Play verkündet.

Wann die stattfindet und wo ihr sie verfolgen könnt, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Wann und wo findet die State of Play statt?

Die Ankündigung von Sony ist ziemlich spontan. Die Veranstaltung beginnt bereits heute, am 13. September 2022. Während sich die Menschen in den USA die Show gemütlich am Nachmittag anschauen können, müssen wir in Europa noch etwas Geduld haben. Für uns startet die Show um 0 Uhr von Dienstag auf Mittwoch.

Welche Spiele genau thematisiert werden, wurde nicht verraten. Was wir wissen, ist, dass sich die Zuschauer*innen auf eine vollgepackte 20 Minuten-Show freuen können.

„Erwartet circa 20 Minuten voll mit Veröffentlichungen, neuen Updates und frischen Gameplay-Eindrücken für zehn kommende Spiele für PS5, PS4 und PS VR2.“

https://twitter.com/PlayStation/status/1569445831614369793

Die State of Play kann wie immer auf den PlayStation-Kanälen auf Twitch und YouTube verfolgt werden. Hier noch einmal die Links zu den Streams:

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Genaueres zu den thematisierten Spielen wurde im Blog noch nicht verraten. Hier ist bis heute Abend also Platz für Spekulationen. Die Fans würden sich über neue Infos zu God of War Ragnarök freuen. Weitere Einblicke ins Gameplay und die Umgebung sind sehr willkommen, da das Spiel noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll.

Werdet ihr die State of Play verfolgen und zu welchem Spiel wünscht ihr euch mehr Infos? Schreibt es uns in die Kommentare!