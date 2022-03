Seit der Ankündigung von Hogwarts Legacy können „Harry Potter“-Fans es kaum erwarten, einen ihrer sehnlichsten Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen: Als Zauberschüler*in durch die Hallen der weltweit berühmtesten Schule für Hexerei und Zauberei zu wandeln.

Dank der State of Play vom 17. März 2022 scheint dieser Traum immer mehr Gestalt anzunehmen. Die Entwickler*innen von Avalanche Software und Publisher Warner Bros. gewährten Potterheads auf der ganzen Welt endlich einen lang erwarteten spannenden Einblick in neues Gameplay-Material. Sie zeigten all die spaßigen oder auch gefährlichen Aktivitäten, die die baldigen neuen Schüler*innen im Action-Rollenspiel aus der „Wizarding World“ erleben können.

Dazu gehören auch all die magischen Tierwesen aus der „Harry Potter“-Welt. Denn was wäre diese ohne Hippogreife, Drachen oder Niffler? Die Welt von „Hogwarts Legacy“ ist voll von magischen Kreaturen, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Hier ist eine Liste der bisher bestätigten Tierwesen, welchen ihr im Spiel begegnen könnt.

Jedes bestätigte Tierwesen in Hogwarts Legacy

Graphorns

Dieses mürrische Wesen tauchte erstmals im Hogwarts-Schulbuch „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ auf und hat ein recht angriffslustiges Temperament. Graphorns haben scharfe Zähne und zwei gewaltige Hörner auf ihrem stacheligen Schädel. Trotz ihrer Gefährlichkeit sind sie in der Zaubererwelt äußerst beliebt, denn ihre Hörner finden Verwendung in Zaubertränken und ihre Haut soll härter als die eines Drachens sein.

Drachen

Es wäre kein „Harry Potter“-Spiel, würden keine Drachen darin vorkommen. Die riesigen feuerspeienden Reptilien sind schon seit dem ersten Potter-Buch ein wiederkehrendes Thema und fanden nun auch wie selbstverständlich ihren Weg in Warner Bors. nächsten AAA-Hit.

Drachen gelten als eine der gefährlichsten magischen Tierwesen und nur sehr geschickte und entsprechend ausgebildete Hexen und Zauberer sollten sich ihnen nähern. Sie besitzen immense magische Kräfte, welche sie sehr widerstandsfähig machen. Haut, Blut, Herz, Leber und ihre Hörner sind deshalb begehrte Zaubertrankzutaten.

© Warner Bros.

Niffler

Diese kleinen niedlichen Tierchen haben sich dank des ersten Phantastische Tierwesen-Films in unsere Herzen gemogelt. Sie sind geschickte Fährtenleser und können mit ihren langen schnabelartigen Schnauzen Schätze erschnüffeln und horten diese auch unglaublich gern in ihrer Bauchtasche. Dank Newt Scamander wissen wir aber, dass sie lieber nicht in Innenräumen gehalten werden sollten, denn sie sind dafür bekannt ein kleines Chaos anrichten zu können.

Anders als in den „Phantastische Tierwesen“-Filmen, scheinen Niffler nicht nur eine schwarze Fellfarbe zu besitzen, sondern tauchen in verschiedensten Farbkombinationen auf. Ansonsten sehen sie genau wie in den Filmen aus und sind auch gleichermaßen hinreißend süß. Und ja, man kann sie anscheinend als Begleiter halten und sogar ihr Fell bürsten!

Hippogreife

Hippogreife spielen vor allem im dritten „Harry Potter“-Buch und –Film eine wichtige Rolle. Diese auffällige Kreatur besitzt einen pferdeähnlichen Körper und den Kopf, die Flügel und Krallen eines Adlers. Spieler*innen in „Hogwarts Legacy“ können auf diese Wesen treffen und sogar ähnlich wie Harry in „Der Gefangene von Askaban“ auf ihrem Rücken durch die Lüfte schweben und die Sehenswürdigkeiten der Open-World entdecken.

© Warner Bros.

Mondkälber

Ein weiteres phantastisches Tierwesen, welches auch in der gleichnamigen Filmreihe auftaucht, ist das Mondkalb. Mondkälber sind Höhlenbewohner, die nur bei Vollmond an die Oberfläche kommen, um in dessen Schein komplexe Tänze zu vollführen. Ihre großen, wulstigen Augen lassen sie unglaublich niedlich aussehen. Achtung, Niffler, du hast Konkurrenz bekommen!

Trolle

Die meisten Tierwesen auf dieser List sind freundlich, zu dieser Kategorie gehören die Trolle aber nicht. Diese hünenhaften Monstrositäten stellen für die Spieler*innen mit ihrer schieren Stärke und ihren stumpfen Waffen eine eindeutige Gefahr dar.

Trolle haben bisher nur eine Rolle im ersten „Harry Potter“-Teil gespielt und haben seitdem kaum Beachtung gefunden (außer vielleicht in der großen Schlacht von Hogwarts). So ist es nur logisch, dass die Macher*innen ihnen eine größere Bühne geben wollten und scheinbar Mini-Bosskämpfe mit ihnen eingebaut haben.

Acromantula

Alle Fans mit Arachnophobie haben bei der vergangenen State of Play wohl scharf eingeatmet, als sie den Hauptcharakter im Gameplay-Video mit einer Acromatula haben kämpfen sehen. Wir kommen nicht drumherum, auch in „Hogwarts Legacy“ wird es die übergroßen Spinnen geben. Im bisherigen Footage sind diese zwar groß, aber nicht so riesig wie einst Aragog in „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ war. Hoffen wir es bleibt auch in diesem Spiel dabei.

Fwuuper

Fwuuper (Fwooper im Englischen) gehören zu den Tierwesen, die einigen Fans vielleicht nicht allzu sehr bekannt sind. Diese afrikanischen Vögel besitzen ein außerordentlich leuchtkräftiges Gefieder und ihre Federn werden von Zauberern und Hexen für Federkiele verwendet.

Sie sehen, wie im Gameplay des „State of Play“-Videos zu sehen war, beim ersten Schlüpfen noch harmlos aus. Der Gesang des Fwuupers treibt Zuhörende aber in den Wahnsinn. Deshalb wird er nur mit einem auferlegten Schweigezauber verkauft, der monatlich erneuert werden muss.

Was passiert mit den magischen Tierwesen?

Das waren alle bisher bestätigten Tierwesen in „Hogwarts Legacy“. Doch was genau könnt ihr mit ihnen erleben? Bisher ist bekannt, dass in der Welt des neuen Rollenspiels magische Tierwesen außerhalb der Schlossmauern und im Verbotenen Wald umherstreifen werden.

Einige von ihnen sind von einer mysteriösen dunklen Macht verdorben, andere werden von Wilderern bedroht. Es ist an euch als Protagonisten des Spiels, die Kreaturen, die euch begegnen zu retten. Ihr könnt sie dann in den Raum der Wünsche bringen und dort heilen und aufpäppeln. Wie der Raum der Wünsche funktioniert, haben wir hier für euch zusammengefasst:

