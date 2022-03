Fliegen in Hogwarts Legacy: Spiel gibt euch Besen und magische Tierwesen an die Hand

Avalanche Software hat in der aktuellen State of Play-Ausgabe fast 15 Minuten Gameplay zum vielseits erwarteten Hogwarts Legacy geteilt und diese Übersicht hat wirklich viele Informationen preisgegeben. Wir können jetzt viel besser einschätzen, mit was für einem Spiel wir es hier zu tun bekommen werden.

Das Singleplayer-Action-RPG hat so einige Überraschungen auf Lager, die wir so vielleicht gar nicht erwartet hätten, während anderes eher naheliegt bei einem „Harry Potter“-Spiel.

Hogwarts Legacy mit Open World

So legt das Spiel viel Wert darauf, eine authentische Hogwarts-Erfahrung zu bieten. Heißt, dass wir einem der vier großen Häuser zugeteilt werden. Und auch das Kampfsystem könnte stimmiger nicht sein auf den ersten Blick.

Doch wir werden in „Hogwarts Legacy“ nicht nur das eigentliche Schlossgebäude erkunden können. Obendrein verfügt das Spiel über Open-World-Ansätze, was zum Beispiel einen Besuch im Ort Hogsmeade vorsieht.

In gewisser Weise wird so ein Großteil der Wizarding World greifbar gemacht und zu einer authentischen „Harry Potter“-Spielerfahrung umgemünzt. Ob das am Ende aufgeht, wird sich dann aber erst zum Release im Winter 2022 zeigen.

Fliegen in Hogwarts Legacy mit Besen und Hippogreif

Bestätigt wurde außerdem schon jetzt, dass es das eine oder andere Fortbewegungsmittel in „Hogwarts Legacy“ geben wird. Wir werden deshalb nicht nur frei mit dem Besen die Umgebung erkunden können, was für sich gesehen schon für viele ein echter Traum ist, es gibt noch weitere Transportmöglichkeiten.

Der Hippogreif dient als vollwertiges Reittier © Warner Bros.

So ist im Trailer zudem das magische Tierwesen Hippogreif (Hippogriff) zu sehen, das ein Schüler gezähmt hat, um es als Reittier zu verwenden. Ähnlich wie in World of Warcraft können wir also auf einem Hippogreif durch die Lüfte segeln.

Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch weitere Tierwesen, die sich als Reittier anbieten? Der Drache am Ende der Gameplay-Präsentation sieht aus, als hätte er noch ein wenig Platz auf seinem Rücken frei? Das wäre doch was.

Das wäre ein geeignetes Reittier © Warner Bros.

Wie findet ihr die Idee, den Besen als vollwertiges Transportmittel zu etablieren und sogar auf Tierwesen zurückgreifen zu können? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Habt ihr noch weitere Ideen für Tierwesen, die sich hier anbieten würden?