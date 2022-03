Wirft uns Hogwarts Legacy in Haus Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw?

Avalanche Software hat eine eigene State of Play von Sony spendiert bekommen, in der sie ihr aktuelles Werk vorgestellt haben. Und die neuen Infos zu Hogwarts Legacy haben es in sich!

Falls ihr die Gameplay-Präsentation des Singleplayer-Action-RPG verpasst habt, könnt ihr euch das vollständige Video hier noch einmal ansehen.

Hogwarts Legacy: Haus Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw?

Wie die Gameplay-Präsentation anführt, könnt ihr nach der Kreation eures eigenen Charakters, bei der es scheinbar eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten gibt, sogar einem der großen Hogwarts-Häuser zugeteilt werden. Ihr erlebt am Anfang die Auswahlfeier in der Großen Halle!

Ihr könnt demnach aus den bekannten vier Häusern wählen, wie es scheint:

Gryffindor

Slytherin

Hufflepuff

Ravenclaw

Unklar ist, ob wir uns das Haus selber aussuchen dürfen oder wirklich „einsortiert werden“ vom Spiel, wie es hier in der Gameplay-Präsentation im genauen Wortlaut heißt.

Wenn wir zufällig einsortiert würden, wäre das in gewisser Weise schon ein Statement seitens des Entwicklerstudios – weil viele sicher eine eigene Auswahl bevorzugen würden.

Game Director Alan Tew meint jedoch:

„Viele Fans von Harry Potter stellen sich vor, wie es wäre, selbst einen Brief von Hogwarts zu bekommen, einem Haus zugeteilt zu werden und in Hogwarts zur Schule zu gehen.“

Wenn wir also mal etwas weiter als bis zum hauseigenen Gartenzaun darüber nachdenken würden, was das bedeuten könnte, wäre das ein spannender und passender Ansatz. Zumal unsere Helden in der Harry Potter-Vorlage auch keine direkte, eigene Auswahl treffen dürfen. Diese Vorgehensweise wäre also mehr als authentisch hinsichtlich der Vorlage – sie würde eben nur nicht jedem passen.

Was wäre also besser? Eine eigene Auswahl oder eine tatsächliche Einsortierung? Was meint ihr? Jedenfalls wirkt sich das Ergebnis, in welchem der Häuser ihr landet, auf euer gesamtes Spiel aus.

© Warner Bros. © Warner Bros.

Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit dem Character-Creator erst einmal bestimmte Attribute festlegen müssen, woraufhin der Zauberhut dann diese Werte zurate zieht, um das Ergebnis des Hauses einordnen zu können. So könnte man den Spielenden zumindest indirekt die Auswahl überlassen. Aber das ist nur ein loser Gedanke.

Ähnlich wie wir es aus den Büchern kennen, werden wir nach der Auswahlfeier einquartiert, bevor wir uns mit unseren Schulkameraden anfreunden dürfen. Die Charaktere und Dialoge werden sich voraussichtlich stark voneinander unterscheiden in den einzelnen Häusern, was wiederum eine große Auswirkung auf den Wiederspielwert haben könnte.

Übrigens starten wir in „Hogwarts Legacy“ wohl als Fünftklässler durch, und dann durchlaufen wir in Hogwarts viele Lernprozesse, die wir noch aus den Büchern kennen. Wir lernen mit dem Zauberstab umzugehen, Tränke zu brauen, vieles über magische Tierwesen und mehr.

Freut ihr euch schon auf „Hogwarts Legacy“? Welches Haus würdet ihr wählen, wenn ihr eines aussuchen dürftet? Ich sag mal so: #TeamRavenclaw ftw!