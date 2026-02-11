HBO-Serie zu Harry Potter – Set-Fotos erinnern Fans an Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy könnte 2027 ein unerwartetes Comeback feiern, allerdings nicht in Form einer großen Spieleankündigung. Stattdessen deutet aktuell alles darauf hin, dass ausgerechnet die kommende Harry-Potter-Live-Action-Serie von HBO ein Detail aufgreift, das Fans sofort an das Rollenspiel erinnert hat.

Auf Social Media und Reddit kursieren Set-Fotos, die einen Blick auf Hogwarts erlauben sollen. Und genau diese Bilder sorgen für Gesprächsstoff, weil das Schloss optisch eher an die Version aus Hogwarts Legacy erinnert als an die bekannten Filmkulissen.

Ein Detail aus der Serie sorgt für Hogwarts-Legacy-Vibes

Woran erkennen Fans die Nähe zu Hogwarts Legacy? Laut einem Reddit-Post fallen bei den Set-Aufnahmen Ähnlichkeiten auf, die viele direkt mit dem Schlossdesign aus Hogwarts Legacy verbinden. Besonders die Silhouette und einzelne Außenbereiche sollen eher nach dem 2023er-Spiel aussehen als nach den Filmen.

Im Fokus steht vor allem ein Gebäude, das auf den Fotos wie ein Gewächshaus wirkt. Von außen soll es starke Parallelen zu dem Bereich haben, den viele aus Hogwarts Legacy kennen. Ob diese Anmutung auch im Innenbereich beibehalten wird, dürfte sich spätestens dann zeigen, wenn die Serie erstmals Szenen in und um diese Location zeigt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Interessant ist dabei die Dynamik: Während einige sofort ein bewusstes Easter Egg wittern, halten andere die Ähnlichkeit für Zufall oder schlicht für eine neue Interpretation, die sich an mehreren Vorlagen bedient.

Community-Reaktionen zwischen Hype und Skepsis

Warum diskutiert die Community so intensiv über die Set-Fotos? Weil Hogwarts Legacy für viele die bislang stärkste spielbare Umsetzung der Zauberwelt geliefert hat und das Schlossdesign als eines der Highlights gilt. Entsprechend groß ist die Begeisterung, wenn die HBO-Serie optisch in eine ähnliche Richtung gehen könnte.

Ich finde Hogwarts Legacy ehrlich gesagt am besten von allen Versionen, die ich gesehen habe.

Das Hogwarts-Legacy-Schloss ist weit genug weg von den Filmversionen, behält aber die Silhouette. Für mich ist das die beste Hogwarts-Version überhaupt.

Es gibt aber auch Gegenwind, und der hat einen konkreten Punkt: Manche Fans weisen darauf hin, dass Details wie Türen oder Anbauten auf den Fotos nicht mit dem Aufbau aus dem Spiel übereinstimmen. Dazu kommt ein häufiger Einwand, dass Hogwarts Legacy bei Schloss und Gelände einige Freiheiten genutzt habe, während die HBO-Serie angeblich stärker in Richtung Buchvorlage gehen könnte.

Ich glaube nicht, dass das nach Hogwarts Legacy modelliert ist. Das Gewächshaus im zweiten Bild zeigt eine Außentür, die so nicht passt.

Warum 2027 für Fans trotzdem spannend werden könnte

Wann könnte die HBO-Serie erscheinen? Ein offizieller Release-Termin steht bislang nicht fest, viele rechnen aber mit einem Start im Jahr 2027. Genau deshalb bekommt das Thema gerade zusätzlichen Schub, denn die Set-Fotos werden automatisch mit diesem Zeitfenster verknüpft.

Für die Gaming-Community ist das gleich doppelt interessant: Einerseits könnte die Serie visuell Elemente aufgreifen, die Hogwarts Legacy populär gemacht haben. Andererseits interpretieren einige Fans die Ähnlichkeiten als Zeichen, dass Warner Bros. das Design des Spiels als neue, wiedererkennbare Hogwarts-Variante etablieren möchte.

Unterm Strich heißt das: 2027 könnte Hogwarts Legacy im Gespräch bleiben, selbst wenn es auf dem Papier erst einmal um eine TV-Serie geht.

Der Stand zu Hogwarts Legacy 2

Ist Hogwarts Legacy 2 bereits bestätigt? Nein, eine offizielle Ankündigung gibt es weiterhin nicht. Trotzdem ist nachvollziehbar, warum die Diskussion so schnell in Richtung Fortsetzung kippt: Hogwarts Legacy war nicht nur ein großer Streaming-Hit auf Plattformen wie Twitch, sondern auch ein Verkaufsmonster.

Das Spiel war der Beststeller des Jahres 2023 und verkaufte sich in den ersten fünf Wochen sogar besser als Elden Ring. Diese Zahlen sind für Publisher natürlich ein klares Signal, eine erfolgreiche Marke nicht einfach liegen zu lassen.

Bis es konkrete Infos gibt, bleibt es aber bei Spekulationen, die vor allem von Indizien wie den aktuellen Set-Fotos befeuert werden.

Wie seht ihr das: Wünscht ihr euch, dass die HBO-Serie optisch näher an Hogwarts Legacy rückt, oder soll sie sich strikt von Spiel und Filmen absetzen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.