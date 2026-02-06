Leaks deuten auf Hexenmeister als zweite Klasse in Diablo 4 – Lord of Hatred

Weniger als drei Monate vor dem Start der Erweiterung Lord of Hatred verdichten sich die Hinweise darauf, dass neben dem bereits bekannten Paladin noch eine zweite neue Klasse in Diablo 4 spielbar wird.

Datamining und ein Dateiname aus einer 2.6.0 PTR-Version sollen die Richtung ziemlich klar vorgeben: Statt weiterer Spekulationen über andere Archetypen scheint sich die Spur aktuell auf den Hexenmeister zuzubewegen.

Was bisher zu der geleakten zweiten Klasse bekannt ist

Was ist überhaupt geleakt worden? Im Kern geht es um eine Kombination aus geleakter Konzeptgrafik und einer neueren Spur aus Datamining, die den vermuteten Klassennamen offenbar recht eindeutig macht.

Die Konzeptgrafik zeigte laut den verfügbaren Infos eine auffällige Figur mit roter, eher freizügiger Kleidung. Genau dieses Design hatte zuvor für Diskussionen gesorgt, weil es nicht sofort zu klassischen Diablo-Silhouetten wie Barbar, Totenbeschwörer oder Zauberer passt.

Leak-Baustein Was daran relevant ist Wie belastbar wirkt es? Konzepgrafik einer neuen Klasse Visueller Hinweis auf Stil, Thema und mögliche Fantasy-Rolle Mittel, weil Konzeptgrafik Interpretationsspielraum lässt Datamining-Hinweis aus 2.6.0 PTR Dateiname soll die Klasse explizit benennen Eher hoch, weil Dateinamen oft direkt sind Diskussion in der Community Abgleich mit Lore-Hinweisen zur Erweiterung und zu Fraktionen Mittel, weil es teils Schlussfolgerungen sind

Warum aktuell alles auf den Hexenmeister hinausläuft

Welche Klasse soll es laut Datamining sein? Der derzeit stärkste Hinweis ist, dass die zweite neue Klasse der Hexenmeister sein könnte, weil ein PTR-Dateiname das wohl ziemlich klar nahelegt.

Entscheidend ist dabei weniger das Outfit der Konzeptgrafik, sondern die Kombination aus Leak und technischer Spur. Wenn interne Bezeichner einmal im Umlauf sind, treffen sie häufig den tatsächlichen Namen oder zumindest die Kernidee der Klasse.

Paladin und Hexenmeister als bewusstes Kontrastpaar

Warum passt diese Kombination so gut zur Erweiterung? Ein Paladin als strahlendes, nostalgisches Sinnbild von Licht, Schwur und Ordnung wirkt wie ein absichtlicher Gegenpol zu einem Hexenmeister, der typischerweise mit dunklen Künsten, Pakten und dämonischer Macht spielt.

Gerade für Lord of Hatred, das sich thematisch um Mephisto dreht, wäre ein solcher Zweiklang extrem naheliegend: Heilige Kräfte gegen korrumpierende Einflüsse, Glaube gegen Versuchung, Reinheit gegen Preis und Konsequenz.

Was der Paladin-Status über den Release-Plan verrät

Wann kannst du die neuen Klassen spielen? Aus den Infos geht hervor, dass der Paladin als Vorbestellerbonus sofort freischaltbar gewesen sein soll, während die zweite Klasse bis zuletzt geheim blieb.

Dadurch ergibt sich ein interessanter Effekt: Viele werden den Paladin bereits mehrere Monate gespielt haben, bevor Lord of Hatred offiziell startet. Die zweite Klasse wäre damit der eigentliche frische Anreiz zum Launchzeitraum, weil du nicht schon vorab alles durchgetestet hast.

Debüt in Diablo und mögliche Nähe zu bekannten Vorbildern

Ist der Hexenmeister neu für Diablo? Laut den vorliegenden Infos wäre das der erste echte Auftritt eines Hexenmeisters als eigene, vollwertige Klasse im Diablo-Hauptfranchise.

Entsprechend offen ist die Frage, wie Blizzard die Lore ausformuliert. Viele hoffen auf eine Interpretation, die an bekannte Hexenmeister-Fantasien erinnert: Flüche, Beschwörungen, Paktmagie, Schaden über Zeit und kontrollierte Opfermechaniken, ohne dass es sich wie eine Kopie anderer Spiele anfühlt.

Warum viele die Klasse trotzdem erwartet haben

Weshalb überrascht der Leak kaum jemanden? In der Community wird argumentiert, dass Lord of Hatred mutmaßlich einen spürbaren Einfluss der Vizjerei mitbringt, also einer Gruppe, die in der Diablo-Welt stark mit arkanen und dunkleren Praktiken verknüpft ist.

We already knew that the next expansion was going to have a pretty decent Vizjerei influence and presence. There are many practitioners among them with Wizards, Sorcerers, and Warlocks. Warlocks deal in dark arts and demonic pacts which would be beneficial in the battle against Mephisto.

Inhaltlich liest sich das wie eine saubere Lore-Brücke: Wenn du gegen Mephisto kämpfst, sind gefährliche Mittel plötzlich verführerisch plausibel. Genau da sitzt die Fantasy des Hexenmeisters.

Warum manche zuerst an den Blutritter gedacht haben

Welche Alternative stand im Raum? Aufgrund des Designs der geleakten Konzeptgrafik hielten einige Fans es zunächst für möglich, dass es sich um den Blutritter aus Diablo Immortal handeln könnte.

Mit den neuen Datamining-Hinweisen kippt die Waage aber deutlich. Und selbst wenn der Blutritter langfristig in einem späteren Add-on kommen könnte, wirkt der Hexenmeister für Lord of Hatred aktuell wie die deutlich wahrscheinlichere Wahl.

Praktischer Guide: So gehst du mit Class-Leaks sinnvoll um

Wie nutzt du die Leak-Infos, ohne dich zu verrennen? Solange Blizzard nichts offiziell bestätigt, solltest du Leaks als Planungsgrundlage verwenden, aber nicht als endgültige Wahrheit. Wenn du trotzdem vorbereitet sein willst, hilft dir diese Checkliste.

Plane deinen Saisonstart flexibel und halte dir zwei Build-Ideen bereit, eine für Paladin, eine für eine mögliche neue Klasse. Beobachte PTR-Patches und Patchnotes: Klassennamen tauchen oft zuerst indirekt über Dateien, Skillslots oder Item-Tags auf. Farm-Ressourcen nicht zu spezifisch: Setze eher auf universelle Materialien und Gold statt auf Nischen-Aspekte. Behalte den Lore-Kontext im Kopf: Bei Mephisto-lastigen Inhalten sind Effekte wie Flüche, Kontrolle und Schaden über Zeit besonders wahrscheinlich. Warte mit finalen Entscheidungen bis zur offiziellen Vorstellung: Dann kannst du deinen Charakter-Slot, Cosmetics und Progress sauber timen.

Was du jetzt konkret erwarten kannst

Was bedeutet der Leak für deine Vorfreude auf Lord of Hatred? Wenn sich der Hexenmeister bestätigt, bekommst du sehr wahrscheinlich zwei Klassen, die sich spielerisch stark unterscheiden: Paladin als Frontliner mit defensiver Identität und Gruppenutility, Hexenmeister als riskanter Magier, der Macht über einen Preis erkauft.

Für die Erweiterung wäre das eine starke Aufstellung, weil du sowohl klassische Diablo-Nostalgie als auch einen frischen Archetypen bekommst, der sich eng an das Thema Hass, Dämonen und Verführung anlehnen kann.

Deine Meinung zur möglichen Klassen-Kombo

Welche Klasse würdest du zum Start zuerst spielen? Schreib in die Kommentare, ob du dich eher auf den Paladin freust, ob du unbedingt einen Hexenmeister willst oder ob du insgeheim doch auf den Blutritter hoffst.