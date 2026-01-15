Neuer Adversary-Modus in GTA Online – Mansion Raid und fette Belohnungen

Die Event-Woche vom 15. bis 21. Januar 2026 bringt frischen Inhalt nach Los Santos – Rockstar Games hat in GTA Online einen neuen Adversary-Modus mit dem Namen Mansion Raid veröffentlicht. Ergänzt wird das Update durch Boni, Rabattaktionen und exklusive Fahrzeuge im Casino, beim LS Car Meet sowie in diversen Autohäusern.

Neuer Modus: Mansion Raid im Überblick

Was steckt hinter dem neuen Mansion-Modus? Im neuen Modus Mansion Raid treffen zwei Teams in einer mehrstufigen Auseinandersetzung aufeinander. Eine Gruppe versucht, in die luxuriöse Spielervilla einzudringen und den Tresor auszurauben, während das gegnerische Team mit aller Macht die eigenen Reichtümer verteidigt. Die Matches sind für vier bis acht Teilnehmer ausgelegt.

Wie lohnenswert ist der Einstieg? Wer die erste Partie erfolgreich meistert, wird mit 200.000 GTA$ belohnt – die Gutschrift erfolgt innerhalb von 72 Stunden auf das Ingame-Konto.

Zusatzmissionen rund um FIB-Dateien und Überfälle

Welche Mission bringt doppelte Belohnungen? Das FIB Priority File dieser Woche ist „The Project Breakaway File“. Der Abschluss bringt doppelte GTA$ und RP.

Welche Fahrzeuge gibt es bei den Werkstatt-Raubüberfällen? Die Salvage Yard Robberies liefern jeweils diese Fahrzeuge:

The Cargo Ship Robbery: Pegassi Zorrusso

The Duggan Robbery: Mammoth Patriot Mil-Spec

The McTony Robbery: Albany Cavalcade XL

Casino-Podium & Preisfahrzeug der Woche

Welches Fahrzeug wartet am Glücksrad? Mit ein wenig Glück sicherst du dir diese Woche den Declasse Impaler LX. Regulär kostet der Wagen 1.465.000 GTA$ bei Southern San Andreas Super Autos.

Was musst du für das LS Car Meet Preisfahrzeug tun? Fahre vier Tage hintereinander unter die Top 2 in einem LS Car Meet Series-Rennen – dann winkt der Grotti Itali GTO im Wert von 1.965.000 GTA$ bei Legendary Motorsport.

Testfahrzeuge und Showroom-Angebote

Welche Autos gibt es auf der Teststrecke? Im LS Car Meet kannst du aktuell den Grotti Carbonizzare, Grotti GT500 und den Grotti Stinger ausprobieren.

Was zeigt die Premium-Testfahrt? Nur für Current-Gen- und Enhanced-PC-Versionen gibt es den Annis Euros X32 als exklusives Premium-Testfahrzeug.

Welche Modelle stehen bei den Autohäusern zur Auswahl?

Händler Fahrzeuge Luxury Autos Grotti GT750, Übermacht Sentinel XS24 Premium Deluxe Motorsport Canis Kalahari, Dewbauchee Rapid GT, Dundreary Landstalker XL, LCC Avarus, Vapid Blade

Waffenangebote im Gun Van der Woche

Welche Rabatte gibt es auf Waffen und Ausrüstung? Der mobile Gun Van bietet diese Woche erhebliche Nachlässe:

Waffen: Stun Gun, Railgun, Battle Rifle, Combat MG, Pistol .50, Nightstick (10 %–50 %, GTA+-Mitglieder mehr oder gratis)

Stun Gun, Railgun, Battle Rifle, Combat MG, Pistol .50, Nightstick (10 %–50 %, GTA+-Mitglieder mehr oder gratis) Throwable: Proximity Mine, Sticky Bomb, Pipe Bomb

Proximity Mine, Sticky Bomb, Pipe Bomb Rüstungen: Alle fünf Stufen von Superleicht bis Superschwer mit bis zu 20 % Rabatt

Rennen und Zeitrennen dieser Woche

Welche Rennarten lohnen sich jetzt besonders? Für die Racing-Community in GTA Online gibt es diese Auswahl an Herausforderungen:

Premium Race: Wiwang Park

HSW Time Trial: North Chumash

RC Time Trial: Construction Site I

Standard Time Trial: Storm Drain

Wöchentliche Challenge und Ingame-Boni

Welche Tätigkeit bringt 100.000 GTA$? Nimm an einem Business Battle teil und dir werden automatisch 100.000 GTA$ gutgeschrieben.

Diese Boni gelten in der aktuellen Woche:

4x GTA$, RP und Waren auf Business Battles

2x GTA$ und RP auf Mansion Raid

2x GTA$ und RP auf Community Race Series

2x GTA$ und RP auf G’s Cache

2x GTA$ und RP auf Nightclub Daily Income

Rabattaktionen im Überblick

Welche Inhalte sind aktuell im Angebot? Rockstar gewährt derzeit folgende Preisnachlässe im Spiel:

40 % auf Nachtclubs inklusive Upgrades und Modifizierungen

30 % auf ausgewählte Fahrzeuge:

Albany Cavalcade XL, Albany Hermes, Cheval Taipan, Dashound, Declasse Vigero ZX

Karin Everon, Obey Omnis e-GT, Rhino Tank, Vapid Dominator FX

GTA+ Vorteile im Januar 2026

Welche Benefits bringt die GTA+ Mitgliedschaft aktuell? Im Januar 2026 erhalten Mitglieder zusätzliche Rabatte, doppelte Waffenboni, kostenlose Inhalte und zweimal täglich einen Spin am Casino-Glücksrad. Die genauen Inhalte wechseln regelmäßig mit jeder Monatsrotation.

Wie gefallen dir die Inhalte dieser Event-Woche in GTA Online? Wirst du den Mansion Raid ausprobieren oder hast du auf andere Inhalte gehofft? Teile es gern in den Kommentaren!