Hogwarts Legacy: Hier die State of Play heute Abend ansehen

Schon vor ein paar Wochen gab es erste Gerüchte zu einer neuen State of Play, die sich ausschließlich mit Hogwarts Legacy beschäftigt. Seit ein paar Tagen haben wir Gewissheit, die neue Ausgabe findet nämlich schon heute Abend statt!

Ihr könnt euch den Stream bequem direkt hier bei uns anschauen. Los gehts um 22 Uhr und die Präsentation wird laut Sony etwa 20 Minuten dauern. Wenn ihr heute Abend keine Zeit oder Lust habt, könnt ihr natürlich alle Infos auch hinterher hier bei uns nachlesen.

Alle Infos im Überblick

Wann findet die State of Play statt? Heute Abend, am 17. März 2022 um 22 Uhr.

Wo kann ich den Stream verfolgen? Auf den Playstation-Kanälen von Twitch und YouTube und direkt hier bei uns.

Wie lange dauert das Event? In etwa 20 Minuten.

Hogwarts Legacy: Das wird gezeigt

Was uns Entwickler Avalanche und Warner Bros. letztlich tatsächlich zeigen, können wir natürlich noch nicht wissen. Klar ist aber, dass die Präsentation knapp 14 Minuten Gameplay von „Hogwarts Legacy“ auf der PS5 beinhalten wird.

Wenn ihr also endlich sehen wollt, was ihr von dem Action-RPG im Harry Potter-Universum erwarten dürft, solltet ihr unbedingt einschalten.

Die verbleibende Zeit wird wohl vom Entwicklerteam genutzt, um ein paar Einblicke und Hintergründe zum neuen Titel zu verraten. Besonders spannend wäre natürlich ein Releasetermin, für den die Chancen eigentlich nicht schlecht stehen dürften.

Eventuell finden wir also heraus, ob es tatsächlich im September diesen Jahres erscheint, so wie es zuvor in Gerüchten angekündigt wurde.

Das ist Hogwarts Legacy

„Hogwarts Legacy“ versetzt euch in die Schule für Zauberei und Hexerei im 19. Jahrhundert. Es wird eine Open World und natürlich jede Menge bekannte Orte und vielleicht auch den ein oder anderen liebgewonnenen Charakter geben.

J.K. Rowling, die Autorin der Romane, ist übrigens nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt. Welche Features wir uns für das Game wünschen, könnt ihr hier nachlesen:

Hogwarts Legacy: Unsere 10 Wünsche für das magische Rollenspiel