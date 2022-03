Hogwarts Legacy: Exklusive State of Play noch im März 2022

Nach langem Warten und unzähligen Gerüchten ist es endlich so weit: Avalanche Software, das Entwicklerstudio hinter Hogwarts Legacy, und Publisher Warner Bros. lassen uns endlich an neuen Informationen über das lang ersehnte Wizarding World-Rollenspiel teilhaben. Unterstützung erhalten sie dabei von niemand geringerem als Sony selbst.

Eine exklusive State of Play für Hogwarts Legacy

Unzählige Gerüchte oder Leaks haben es die letzten Monate immer wieder angekündigt: „Hogwarts Legacy“ soll auf einer State of Play präsentiert werden und dabei neues Gameplay zeigen. So oft es auch angekündigt wurde, so oft hat es sich nicht bewahrheitet. Zuletzt standen alle Zeichen für eine State of Play im März, doch nachdem diese am 9. März abgehalten wurde, war darin von Harrys Schule für Hexerei und Zauberei nichts zu sehen.

Überraschenderweise meldete sich nun Community Manager Chandler Wood von WB Games Avalanche in einem kürzlich veröffentlichten PlayStation Blog-Post zu Wort und verkündete, dass das Entwicklerteam und Warner Bros. in Partnerschaft mit PlayStation eine Sonderausgabe des Events abhalten werden, welches exklusiv nur für „Hogwarts Legacy“ vorbehalten ist.

„Das ist ein unglaublicher Augenblick, auf den wir sehr lange hingearbeitet haben. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir die ganze Zeit arbeiten.“ Chandler Wood Community Manager, WB Games Avalanche

Wann müsst ihr einschalten und was wird gezeigt?

Wann? Los geht es mit der magischen Übertragung schon am 17. März 2022 um 22 Uhr deutscher Zeit. Fans können die Online-Veranstaltung auf Twitch oder YouTube live mitverfolgen.

Was? Im Blog-Post heißt es weiterhin, dass das Event eine Dauer von 20 Minuten haben wird. Davon werden 14 Minuten neues Gameplay-Material des „Harry Potter“-Spiels zeigen, welches auf einer PS5 aufgenommen wurde.

Danach werden die Entwickler weitere Einblicke zum Spiel gewähren. Nach der State of Play wird es außerdem einen weiteren PlayStation.Blog-Post mit Zusatzinfos geben.

Hogwarts Legacy: Bitte nicht noch ein Cyberpunk 2077!

Nach all den Gerüchten fällt allen die schon sehnlichst auf das Spiel warten sicherlich ein Stein vom Herzen. Immerhin soll Insidern zufolge das Spiel noch im September 2022 veröffentlicht werden. Für Neuigkeiten wurde es also langsam Zeit. Hoffentlich erfahren wir auch den offiziellen Releasetermin auf dem kommenden Event.