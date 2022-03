Hogwarts Legacy: So funktioniert der Raum der Wünsche

In einer eigens dafür ausgerichteten State of Play haben Warner Bros. und Avalanche endlich jede Menge Infos und vor allem auch Spielszenen aus dem kommenden Action-RPG Hogwarts Legacy vorgestellt. Der Open-World-Titel aus dem Harry Potter-Universum bietet dabei nahezu alles, was Fans sich gewünscht haben:

Hogwarts Legacy: Erstes Gameplay gezeigt – Dieses Game haben sich Harry Potter-Fans immer gewünscht!

Neben den Gemeinschaftsräumen der einzelnen Häuser, für die ihr euch entscheiden könnt, bekommt ihr auch noch einen eigenen Hub spendiert. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als der mysteriöse Raum der Wünsche?

Hogwarts Legacy: Ein Raum nach euren Wünschen

Um den vielen Gefahren von „Hogwarts Legacy“ zu trotzen und allerlei Geheimnisse aufzudecken, braucht ihr nicht nur jede Menge Zaubersprüche, sondern könnt auch auf selbstgebraute Tränke, magische Pflanzen und fantastische Tierwesen zurückgreifen.

© Warner Bros.

Um das alles vorzubereiten und zu verwalten, werdet ihr im Spiel den Raum der Wünsche freischalten. Dieser ist aus den Büchern und Filmen wohlbekannt. Der Raum öffnet sich nur jenen, die ihn wirklich brauchen und die Innenausstattung wandelt sich je nach den Anforderungen.

In „Hogwarts Legacy“ dient euch der Raum der Wünsche als Hub-Welt. Hier könnt ihr Pflanzen züchten und Tränke brauen. Auch eure Ausrüstung könnt ihr hier aufrüsten. Worum es sich dabei handelt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Darüber hinaus werdet ihr auch in der offenen Welt verteilte Tierwesen einfangen und in einem speziellen Teil des Raums der Wünsche halten können. Diesen Bereich, der an einem malerischen See gelegen ist, dürft ihr dann auch ganz nach euren Wünschen einrichten.

Im Trailer sieht man etwa, wie dort ein kleines Haus errichtet wird. Nach und nach wächst das Areal dann und allerlei tierische Bewohner ziehen ein, mit denen ihr interagieren könnt. Auch andere Einrichtungsgegenstände könnt ihr selbst wählen. Dafür braucht ihr eine bestimmte Ressource mit dem Namen Mondstein, die ihr über spezielle Missionen erhalten könnt.

Hogwarts Legacy: So funktioniert das Kampfsystem

Was denkt ihr über den Ankündigungstrailer zu „Hogwarts Legacy“? Freut ihr euch auf das Spiel oder habt ihr noch Zweifel? Lasst es uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da!