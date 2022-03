Hogwarts Legacy: Erstes Gameplay gezeigt – Dieses Game haben sich Harry Potter-Fans immer gewünscht!

Spieler*innen mussten nach der ersten Ankündigung von Hogwarts Legacy lange Zeit auf erste Szenen aus dem Game warten. Im Rahmen einer neuen Ausgabe von Sonys State of Play wurde schließlich erstes Gameplay-Material zu dem angekündigten Open-World-Action-Rollenspiel von Warner Bros. und Avalanche Software gezeigt.

Erstes Gameplay zeigt eine riesige, lebendige Spielwelt

Und dieses rund 15-minütige Gameplay hat es tatsächlich ganz schön in sich. Zu sehen bekommen wir einen überraschend detaillierten Einblick in die Open World und die zahlreichen verschiedenen Mechaniken, die in den Titel integriert worden sind.

Als Zauberschüler*in erhaltet ihr Unterricht in den verschiedenen Schulfächern, könnt das riesige Schloss Hogwarts, die Ländereien und sogar das Dorf Hogsmeade erkunden und später euer Wissen in Kämpfen auf die Probe setzen.

Worum geht es in Hogwarts Legacy?

In dem Action-RPG erstellen Spieler ihren ganz eigenen Charakter und besuchen die bekannte Zauberwelt zur Zeit des 19. Jahrhunderts. Es können Tränke hergestellt, Sprüche gewirkt und Talente ausgebaut werden, um vom Schüler zum großen Zauberer zu werden. Als Protagonist gelangt man hierfür an die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und besitzt den Schlüssel zu einem besonderen Geheimnis.

„Hogwarts Legacy“ erscheint Ende 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC.