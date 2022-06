Street Fighter 6 basiert auf RE-Engine und erscheint 2023

Im Rahmen der jüngsten Ausgabe von Sonys State of Play hat Capcom das Kampfspiel Street Fighter 6 offiziell enthüllt. In dem Ankündigungs-Trailer bekommen wir einen umfassenden Einblick, was uns in dem Titel erwarten wird. So dürft ihr euch auf neue Charaktere, eine neue Engine und frische Modi freuen.

Weitere Details werden diesen Sommer bekannt gegeben. Da Capcom für den 14. Juni einen Showcase angekündigt hat, gehen wir davon aus, dass in diesem Rahmen weitere Infos geteilt werden.

Entwickelt für eine moderne Ära

Bereits der Teaser-Trailer im Februar spielte auf den „hyper-realistischen Look“ von „Street Fighter 6“ an. So wird der neue Ableger auf Capcoms hauseigener RE-Engine basieren, die schon bei „Resident Evil 7“, „Resident Evil Village“ und „Devil May Cry 5“ zum Einsatz kam.

„Dank der RE-Engine wird euch bei jedem Aspekt des Spiels die verbesserte Grafik auffallen. Schweißperlen laufen die Haut hinab, Muskeln spannen sich bei Anstrengung an und Kirschblüten tanzen und flattern im Einklang mit der Bewegung des Charakters durch die Luft. Nimmt man zu dieser Grafikverbesserung noch die explosiven Farbakzente und die auffällige Graffiti-Optik hinzu, erhält man den ganz charakteristischen Grafikstil von Street Fighter 6.“

Diese Charaktere erwarten euch in Street Fighter 6

Natürlich wird es in „Street Fighter 6“ ein Wiedersehen mit den kultigen Charakteren der Reihe geben. Mit dabei sind unter anderem Ryu, Chung-Li und Luke, die allesamt für diese neue Ära überarbeitet wurden.

Zu ihnen stößt ein neues Gesicht, Jamie, der dem Spiel seinen ganz eigenen Stempel aufdrückt, wenn er mit seinen unvorhersehbaren Bewegungen – ähnlich wie Boxen in betrunkenem Zustand – loslegt und zum Beispiel Breakdance-Einlagen zum Besten gibt oder einen Drink auf ex hinunterkippt, um sein Ki zu entfesseln. Weitere Infos zu den Kämpfern gibt es in einem umfangreichen Artikel auf dem deutschen PlayStation Blog.

„Street Fighter 6“ erscheint 2023 für PS4 und PS5. Ob der Titel auch für andere Plattformen erscheinen wird, haben die Verantwortlichen bislang nicht bekannt gegeben.