Resident Evil 9 mit Open World? WTF pls no!

Sie sind wie die Pest: Open Worlds. Keiner will sie und wenn sie da sind, sind sie oft zum Sterben schlecht. Doch es hilft nichts. Open Worlds sind in der Mitte der Gaming-Gesellschaft angekommen und deshalb müssen wir mit ihnen zurecht kommen.

Aber muss das sein, dass man wirklich überall eine Open World hineinzwingt?

Ja, das muss so sein. Denn die namenhaften Videospielhersteller orientieren sich immer daran, was aktuell so alles funktioniert. Und da es viele Open-World-Spiele gibt, die sehr gut funktionieren, wird es auch in Zukunft weiterhin diese Open Worlds geben.

Nur leider ist nicht jedes Spiel ein The Witcher 3. Doch wer erklärt das jetzt den Entwicklerstudios dieser Welt, bitte?

Resident Evil 9 kommt wohl mit Open World

Ein neues Paradesbeispiel für eine nahende Open World, nach der keiner gefragt hat, tut sich jetzt am Horizont auf. Dieses Mal trifft es das „Resident Evil“-Franchise und das sogleich den nächsten Hauptableger der Spielereihe: Resident Evil 9.

Aber Resident Evil mit Open World? Wie soll das aussehen? Und kann das funktionieren? Wahrscheinlich nicht, doch noch ist auch nichts in Stein gemeißelt.

Resident Evil 8 war ein voller Erfolg. Kann Resident Evil 9 da mithalten? © Capcom

Erste Hinweise deuten auf Open World

Woher stammen die Infos? Der bekannte Brancheninsider Dusk Golem, der immer wieder mit seinen Leaks zu Resident Evil richtig lag, konnte womöglich ein paar Details in Erfahrung bringen, die direkt auf dieses neue „Feature“ in Resident Evil 9 deuten.

Das alles sei jedoch zunächst einmal nur ein Rückschluss, doch wenn wir kurz darüber nachdenken, liegt dieser Rückschluss leider recht nahe.

Resident Evil 9 wird die gleiche Engine verwenden wie Dragon’s Dogma 2.

Laut dem Leaker befinden sich aktuell drei Projekte mit dieser Engine bei Capcom in Entwicklung: Dragon’s Dogma 2, Monster Hunter Wild und Resident Evil 9.

Und das sollte auch niemanden verwundern, wurde die RE Engine für Dragon’s Dogma 2 immerhin erweitert, um den Open-World-Aspekt zu gewährleisten.

Die Konsequenz des Leakers ist recht logisch. Es ist für Capcom üblich, die „neuen Vorteile der RE Engine“ zu verwenden, um damit neue Möglichkeiten für andere Spiele wie Resident Evil zu ergründen. Eine dieser Möglichkeiten sei ein vollwertiger Open-World-Aspekt. Doch das kann ich immer noch nicht glauben.

Das ist Resident Evil. Und dabei darf es auch bleiben! © Capcom

Das Problem mit der Open World

Open World und Resident Evil passt so gar nicht zusammen, da solche Ansätze einer komplett offenen Welt nie in der DNA von Resident Evil verankert waren. Und sie passen auch einfach nicht hierher. Resident Evil lebt von seiner dichten Atmosphäre, die nicht selten durch enge und kleine Räume erzeugt wird. Da ist ein lineares Spieldesign einfach logisch.

Man könnte jetzt argumentieren, dass sich Resident Evil doch weiterentwickeln könne? Aber im Normalfall funktionieren IPs immer besser, wenn sie bei ihrem Kern bleiben.

Es ist auch möglich, dass Capcom etwas größere Levelareale verbaut und alles in halboffenen Welten mündet. Final Fantasy 7 Rebirth hat jüngst gezeigt, wie man diese Idee nahezu perfektioniert.

Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn Resident Evil 9 in puncto Aufbau einen linearen Weg geht. Die Häuser, Anwesen und Schlösser haben immerhin einen gut funktionierenden Spielfluss ergeben und passen zur Grundidee des Spiels? Warum sollte man daran rütteln? Das ergibt nur wenig Sinn.

Aber was meint ihr? Seid ihr bereit für Resident Evil mit Open World oder wollt ihr lieber beim alten Resident Evil bleiben?

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!