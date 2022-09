Hogwarts Legacy: Gruseliger Trailer enthüllt die Inhalte der exklusiven PlayStation-Quest

Vor einigen Wochen wurde schon enthüllt, dass das heiß ersehnte Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy eine exklusive PlayStation-Quest haben wird. Was diese Quest beinhaltet, wurde damals noch nicht genannt und so konnten Fans bisher nur mutmaßen, worum es sich handeln wird.

In der gestrigen State of Play wurde nun endlich enthüllt, was Spieler*innen in diesem speziellen und zugegeben recht gruseligen Zusatzinhalt erwarten wird. Dazu gab es auch einen spannenden neuen Trailer zu sehen.

Gruselige exklusive Quest für PlayStation

Sony enthüllte während der jüngsten State of Play einige exklusive PS4- und PS5-Inhalte für Avalanche Studios großes Blockbuster-Spiel aus dem Harry Potter-Universum. In der exklusiven PlayStation-Mission Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade können Spieler*innen einen Laden im Zaubererdorf Hogsmeade erkunden und etwas erleben, das wie eine Sequenz aus einem Horror-Spiel aussieht.

Im gezeigten Trailer zur Quest ist zu sehen, wie sich eine Hogwarts-Schülerin (wahrscheinlich der spielbare Hauptcharakter) sich bei der Hexe Cassandra Mason über einen Laden erkundigt, der in Hogsmeade zum Verkauf steht. Madam Mason macht zwar ein sehr großzügiges Angebot, warnt aber auf der Hut zu bleiben. Daraufhin erklärt die Stimme ihrer Hauselfin, dass Cassandra in der Vergangenheit Probleme mit ihren früheren Mietern hatte.

Von dort aus sehen wir, wie die Schülerin über eine geheime Leiter in den Keller des Ladens klettert, durch sich transformierende Gänge läuft und in der Dunkelheit auf Schaufensterpuppen trifft, die zum Leben erwachen und ihr an den Kragen wollen. Dort unten lauert eindeutig etwas Böses, wie die unheimliche Stimme am Ende des Trailers unschwer erkennen lässt.

Eurer eigener Laden in Hogwarts Legacy

Eine solch gefährliche Aufgabe verlangt natürlich nach einer angemessenen Entschädigung. Für die Bewältigung der gruseligen Mission erhalten Spieler*innen ihren ganz eigenen Laden, in welchem sie „Gegenstände und Ausrüstung zu besseren Preisen als anderswo“ verkaufen können, laut dem neuesten Eintrag im PlayStation.Blog.

Zusätzlich gibt es noch das Kosmetikset „Ladenbesitzer:in“ für alle, die ihr neues magisches Ladenimperium im passenden Outfit führen wollen. Leider sind diese Inhalte nur für PlayStation-Besitzer*innen zugänglich.

„Hogwarts Legacy“ wird am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen. Der Releasetermin für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.

Für alle, die das Spiel vorbestellen wollen, haben wir hier einen großen Vorbesteller-Guide für euch, der alle Bonus-Inhalte der verschiedenen Editionen für jede Plattform auflistet.