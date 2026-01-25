Super Mario Galaxy Movie startet früher – mit Yoshi und neuen Abenteuern

Mit einem brandneuen Trailer hat Nintendo am 25. Januar 2026 frische Details zum kommenden Super Mario Galaxy Movie veröffentlicht – darunter auch einen vorgezogenen Kinostart am 1. April 2026 für Deutschland und viele weitere Märkte. Ursprünglich war der Filmstart auf den 3. April datiert. Die Präsentation fand im Rahmen einer thematisch gestalteten Nintendo Direct statt und zeigte erstmals eine Reihe neuer Charaktere aus dem Mario-Universum.

Neue Charaktere bereichern das Universum

Welche Figuren wurden im neuen Trailer enthüllt? Neben dem bekannten Cast aus dem Vorgängerfilm sind nun auch weitere ikonische Figuren aus dem Nintendo-Kosmos mit dabei. Zum ersten Mal zu sehen sind in animierter Form:

Yoshi

Birdo

Mouser

Lakitu

Baby-Mario

Baby-Luigi

Besonders Yoshi, dessen Design bereits Monate zuvor geleakt wurde, steht im Mittelpunkt des neuen Trailers. Zunächst schüchtern, scheint er sich im Laufe der Geschichte Mario und seinen Freunden anzuschließen. Birdo hingegen tritt antagonistisch auf und attackiert Peach mit Eiern. Die genaue Rolle von Mouser bleibt noch offen – ein kurzer Auftritt zeigt ihn jedoch in einer mysteriösen Szene.

Bekannte Schauplätze und neue Abenteuer

Welche Spiele dienen als Inspiration für den Film? Trotz des Titels lässt sich der Film nicht ausschließlich von Super Mario Galaxy inspirieren. Der neue Trailer deutet stark darauf hin, dass auch Super Mario Odyssey eine zentrale Rolle in der visuellen und erzählerischen Gestaltung spielt.

Die Eröffnungsszene zeigt Mario und Luigi auf Fahrrädern durch eine Wüstenlandschaft – eindeutig das Sand-Königreich mit der Stadt Tostarena. Dort sollen sie ein Klempnerproblem in der umgedrehten Pyramide beheben. Ebenfalls zu sehen: ein riesiger T-Rex, der stark an den aus dem Kaskaden-Königreich erinnert. Abgerundet wird das Ganze durch eine Szene, in der Luigi im Froschanzug (bekannt aus Super Mario Bros. 3) einen riesigen Cheep-Cheep bekämpft.

Soundtrack und Produktion

Wie ist der aktuelle Stand der Filmproduktion? Illumination hat bestätigt, dass die Animation für den Film vollständig abgeschlossen ist. Aktuell befindet sich das Projekt in der Postproduktion. Im Fokus stehen nun Sounddesign und Musik. Komponist Brian Tyler, der auch beim Vorgängerfilm tätig war, arbeitet an einem orchestralen Soundtrack mit einem 70-köpfigen Ensemble. Dabei kommen auch klassische Themen aus den Super Mario Galaxy-Spielen zum Einsatz.

Ein Blick auf die Besetzung

Wer spricht die neuen und bekannten Figuren? Die Sprecherriege verbindet Altbewährtes mit frischen Stimmen. Neben den Rückkehrern aus dem ersten Film gibt es prominente Neuzugänge:

Chris Pratt als Mario

Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach

Charlie Day als Luigi

Jack Black als Bowser

Keegan-Michael Key als Toad

Kevin Michael Richardson als Kamek

Benny Safdie als Bowser Jr.

Brie Larson als Rosalina

Yoshi wird zwar im Trailer gezeigt, jedoch ist bislang nicht bekannt, wer ihn sprechen wird. Die Rollen von Baby-Mario, Baby-Luigi, Birdo und Mouser wurden ebenfalls noch nicht offiziell besetzt.

Hohe Erwartungen nach Mega-Erfolg des Vorgängers

Wie groß ist die Vorfreude auf den neuen Film? Angesichts der Tatsache, dass Der Super Mario Bros. Film weltweit über 1,36 Milliarden Euro einspielte, sind die Erwartungen an das Sequel entsprechend hoch. Produzent Chris Meledandri und Nintendo selbst sprechen von einem noch größeren Umfang, sowohl inhaltlich als auch visuell.

Schon früh hatte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa Interesse an weiteren Filmprojekten geäußert – unter der Bedingung, dass der erste Mario-Film ein Erfolg wird. Jetzt, mit dem Start von Super Mario Galaxy Movie in Sichtweite, scheint sich diese Strategie auszuzahlen.

Worauf du dich jetzt freuen kannst

Was erwartet dich am 1. April 2026 im Kino? Mit einer Mischung aus galaktischen Schauplätzen, neuen und alten Charakteren, orchestraler Musik und viel Humor, verspricht der neue Film ein Spektakel für Fans aller Altersklassen zu werden. Dabei bleibt Nintendo seiner Linie treu und bringt erneut ein hochwertig produziertes Animationsabenteuer auf die große Leinwand.

Und du? Wirst du dir den Film direkt zum Start ansehen oder wartest du auf erste Kritiken? Lass es uns in den Kommentaren wissen!