Brie Larson als Rosalina im neuen Super Mario Galaxy Film angekündigt

Die Besetzung der beliebten Charaktere Rosalina und Bowser Jr. im kommenden Super Mario Galaxy Film wurde nun enthüllt. Brie Larson, bekannt aus Blockbustern wie Captain Marvel, wird die Rolle der mysteriösen und mächtigen Rosalina übernehmen. Ihre Leidenschaft für Nintendo-Spiele ist weithin bekannt, was ihre Besetzung umso passender macht. An ihrer Seite wird Benny Safdie, ein talentierter Filmemacher und Schauspieler, der für seine Arbeit an Filmen wie Uncut Gems und Oppenheimer bekannt ist, den ehrgeizigen Bowser Jr. sprechen. Diese Besetzung verspricht eine spannende Dynamik zwischen den Charakteren.

Die Rückkehr des Mario-Universums

Was erwartet dich im neuen Mario-Film? Der Super Mario Galaxy Film bringt die Abenteuer von Mario, Luigi und Prinzessin Peach in die Weiten des Weltraums. Nach den Ereignissen des ersten Films begleiten wir die Helden auf einer galaktischen Reise, um neue Welten zu erkunden und alte Feinde zu besiegen. Der Film wird von Aaron Horvath und Michael Jelenic inszeniert, die bereits beim Vorgänger Regie führten.

Die Rückkehr des originalen Casts, darunter Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Charlie Day als Luigi und Jack Black als Bowser, verspricht ein Wiedersehen mit liebgewonnenen Charakteren. Keegan-Michael Key und Kevin Michael Richardson ergänzen das Ensemble als Toad und Kamek, was für humorvolle und packende Momente sorgen wird.

Ein Blick auf die neue Besetzung

Wer sind die neuen Stimmen von Rosalina und Bowser Jr.? Brie Larson, die sich in ihrer Karriere bereits einen Oscar sichern konnte, wird Rosalina ihre Stimme leihen. Ihre Vielseitigkeit und ihr Engagement für das Schauspiel machen sie zur idealen Wahl für diese Rolle. Benny Safdie, bekannt für seine Arbeit als Regisseur und Schauspieler, wird Bowser Jr. verkörpern, der im Film versucht, seinen Vater zu retten.

Larson und Safdie bringen eine frische Perspektive in das Mario-Universum. Ihre Besetzung zeigt das Vertrauen der Produzenten in ihre Fähigkeit, den Charakteren Tiefe und Persönlichkeit zu verleihen. Die Kombination aus erfahrenen Schauspielern und neuen Talenten verspricht ein unvergessliches Kinoerlebnis.

Vorfreude auf das Release-Datum

Wann erscheint der Film in den Kinos? Der Super Mario Galaxy Film wird am 3. April 2026 in die Kinos kommen. Mit der Veröffentlichung des ersten Trailers steigt die Erwartungshaltung der Fans. Die beeindruckenden visuellen Effekte und die liebevolle Umsetzung der Charaktere deuten auf ein weiteres Highlight im Mario-Franchise hin.

Die Verbindung von Gaming und Kino zeigt, wie eng diese beiden Medien inzwischen verwoben sind. Der Erfolg des Films könnte den Weg für weitere Adaptionen beliebter Videospiele ebnen. Die Fans können sich auf ein Abenteuer freuen, das sowohl nostalgische als auch neue Elemente vereint.

