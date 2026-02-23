God of War Trilogie Remake angekündigt, Fans rätseln über Release und Umfang

Die Februar-State-of-Play 2026 hat zum Abschluss noch einmal richtig gezündet: Sony hat offiziell ein God-of-War-Trilogie-Remake angekündigt. Die Rückkehr in die griechische Saga rund um Kratos klingt nach einem Traumprojekt, weil hier gleich drei Klassiker in einem Paket neu aufgelegt und offenbar sogar neu gedacht werden sollen. Doch genau diese enorme Fallhöhe sorgt gerade für gemischte Gefühle in der Community.

Während sich viele über die grundsätzliche Bestätigung freuen, hinterlässt das angekündigte Release-Zeitfenster vor allem ein großes Fragezeichen. Denn außer dem Hinweis, dass das Projekt in Arbeit ist, gab es praktisch keine handfesten Details, die ein näher rückendes Comeback konkret greifbar machen.

Eine Ankündigung, die mehr Fragen als Antworten liefert

Was wurde beim State of Play im Februar 2026 überhaupt gezeigt? Unterm Strich vor allem der Name des Projekts und die Botschaft, dass Sony an einem Remake der ursprünglichen Trilogie arbeitet. Für ein Vorhaben dieser Größenordnung wirkte das Gezeigte auffällig dünn: keine neu gerenderten Sequenzen, keine Remaster-Vergleiche, kein Gameplay, nicht einmal ein kurzer Einblick in die Richtung der Neuauflage.

Ein Detail, das bei Fans dagegen gut ankam: T.C. Carson soll wieder als Kratos dabei sein. Das weckt Nostalgie und deutet darauf hin, dass sich die Neuauflage zumindest tonal an der Original-Ära orientieren könnte. Gleichzeitig bleibt offen, wie stark das Remake wirklich modernisiert wird und ob es eher eine technisch aufpolierte Wiederveröffentlichung oder eine umfassende Neuinterpretation werden soll.

In Community-Diskussionen kommt deshalb schnell Frust auf, weil sich die Ankündigung mehr wie ein Platzhalter als wie ein echter Ausblick anfühlt. Manche kommentieren sinngemäß, dass ein reiner Titel-Trailer problemlos die nächsten Jahre überbrücken könne, andere kritisieren, dass große Spiele inzwischen viel zu früh angekündigt werden und dann ewig in der Warteschleife hängen.

Warum das Release-Zeitfenster viele zerrt

Warum gehen viele von einer langen Wartezeit aus? Ohne jede Form von Ingame-Material wirkt es so, als stünde das Projekt noch relativ am Anfang. Und selbst wenn intern längst mehr existiert, lässt der Umfang der Aufgabe wenig Spielraum für ein baldiges Erscheinen: Drei komplette Action-Klassiker der griechischen Ära in einem Paket, modernisiert für heutige Standards, sind selbst für ein AAA-Studio ein Mammutprojekt.

Zusätzlich schwingt eine weitere Unbekannte mit: Wie stark wird an den Grundpfeilern geschraubt? Sollte das Remake nicht nur grafisch modernisiert werden, sondern auch beim Kampfsystem größere Anpassungen erhalten, könnte das die Entwicklung weiter strecken. Gerade ein Umbau hin zu einem Stil, der sich stärker an den neueren nordischen Teilen orientiert, wäre ein Einschnitt, der viel Feintuning verlangt, damit sich das Ergebnis nicht wie ein Kompromiss anfühlt.

Die Sorge vieler ist deshalb weniger, dass ein Remake kommt, sondern wann. In der Diskussion tauchen Zeiträume auf, die eher nach mehreren Jahren klingen als nach einem Release in naher Zukunft. Entsprechend sind manche begeistert, dass die griechische Trilogie überhaupt zurückkehrt, während andere sich wünschen, Sony hätte erst später darüber gesprochen, wenn es mehr Substanz gibt.

PlayStation 6 als mögliches Zuhause für Kratos Rückkehr

Welche Plattformen könnten am Ende im Fokus stehen? Offiziell ist bislang vor allem von PlayStation 5 als Plattform die Rede, doch in der Community wird bereits spekuliert, ob das Remake nicht auch zu einem Aushängeschild der nächsten Konsolengeneration werden könnte. Wenn sich ein Release tatsächlich eher in Richtung 2028 bewegt, wäre ein Debüt rund um eine mögliche PlayStation 6 zumindest denkbar.

Das würde auch erklären, warum aktuell noch so wenig gezeigt wird: Ein Projekt dieser Größenordnung könnte technisch und marketingseitig perfekt in eine neue Hardware-Phase passen, ähnlich wie große Blockbuster gern genutzt werden, um eine Generation zu definieren. Gleichzeitig wäre ein späterer Release für viele bitter, die die griechische Saga am liebsten sofort in zeitgemäßer Form nachholen oder erneut erleben würden.

Unterm Strich bleibt die Lage spannend, aber auch angespannt: Die Ankündigung hat die Erwartungen hochgeschraubt, liefert aber kaum Anhaltspunkte, wie lange die Wartezeit wirklich wird und wie radikal Sony die Klassiker anfassen will.

Wie geht es dir damit: lieber eine frühe Ankündigung, um überhaupt Gewissheit zu haben, oder soll Sony erst reden, wenn Gameplay und ein konkreteres Release-Zeitfenster stehen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.