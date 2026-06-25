Steam Summer Sale 2026 – So sicherst du dir drei Gratis-Sticker bis 9. Juli

Der Steam Summer Sale 2026 ist gestartet und neben den erwartbaren Rabatten gibt es diesmal auch eine kleine, aber nette Gratis-Aktion: Steam-Nutzer können sich für begrenzte Zeit drei kostenlose Sticker sichern und dauerhaft ins Inventar übernehmen. Die Aktion läuft bis zum Ende des Sales am 9. Juli 2026 und ist in wenigen Minuten erledigt.

Die Sticker sind vor allem für alle interessant, die gern in Steam-Chats mit Reaktionen arbeiten oder ihr Profil ein bisschen saisonal dekorieren. Viel Aufwand steckt nicht dahinter, aber danach sind die Goodies eben einfach da.

Drei Gratis-Sticker zum Summer Sale 2026

Welche Gratis-Inhalte gibt es beim Steam Summer Sale 2026? Insgesamt warten drei einzigartige Sticker, die thematisch zum Summer Sale passen und die Maskottchen der Aktion in sommerlicher Stimmung zeigen. Sie heißen Sunny Scales, Chill Chicken und Protective Pal.

Die Sticker lassen sich anschließend sowohl in Steam-Chatgesprächen verwenden als auch auf dem Steam-Profil präsentieren. Wer gerne mit Profil-Optik, Sammlungen und kleinen Extras spielt, bekommt hier ohne Kosten ein kleines Set für die Sammlung.

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Sunny Scales

Chill Chicken

Protective Pal

So klappt das Freischalten über die Entdeckungswarteschlange

Wie bekommt man die Steam Summer Sale 2026 Sticker? Du musst dafür lediglich die Entdeckungswarteschlange nutzen. Während des Aktionszeitraums kannst du insgesamt drei Durchläufe absolvieren und bekommst nach jedem vollständigen Durchlauf einen Sticker.

Wichtig ist vor allem das Zeitfenster: Bis 9. Juli 2026 funktioniert der Claim, danach ist Schluss. Außerdem sind die Sticker nicht handelbar, das heißt: Wer sie nicht rechtzeitig freischaltet, kann sie später nicht über Tausch oder den Markt nachholen.

In den Steam-Account einloggen. Zur Entdeckungswarteschlange wechseln. Die Entdeckungswarteschlange insgesamt drei Mal durchgehen und pro Durchlauf einen Sticker einsammeln.

Steam Summer Sale 2026 läuft bis 9. Juli

Warum lohnt sich ein Blick in den Summer Sale 2026 gerade jetzt? Neben den Gratis-Stickern läuft der Summer Sale wie gewohnt mit vielen Deals über rund zwei Wochen. Wenn du ohnehin planst, deine Wunschliste abzuklappern, lässt sich die Sticker-Aktion perfekt nebenbei mitnehmen.

Steam hat zuletzt außerdem wieder häufiger Gratis-Aktionen im Programm, etwa zeitlich begrenzte Free-to-Keep-Angebote. Aktuell ist das Adventure Tell Me Why noch bis zum 1. Juli 2026 kostenlos verfügbar, falls du dir zusätzlich noch ein komplettes Spiel sichern willst.

Holst du dir die drei Summer-Sale-Sticker ab, oder lässt du solche Sammel-Extras grundsätzlich links liegen? Schreib es gern in die Kommentare.