LEGO Star Wars 75455 geleakt – große Boba Fett Figur mit 1544 Teilen ab 2026

Ein neuer LEGO-Star-Wars-Bausatz rund um Kopfgeldjäger Boba Fett ist vorzeitig im Netz aufgetaucht und sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff in der Community. Auslöser ist ein zu früh veröffentlichtes Händler-Listing, das bereits zentrale Details wie Set-Nummer, Teileanzahl, Preis und Release-Termin verrät.

Besonders spannend: Es handelt sich offenbar nicht um ein klassisches Raumschiff oder Diorama, sondern um eine große, humanoide Display-Figur aus Steinen, inklusive Minifigur und Standfuß. Für Sammler könnte das ein weiteres Highlight im 18+-Segment werden.

Der Leak aus dem Händler-Listing

Welche Details sind bereits bekannt? Das Listing ordnet den neuen Bausatz klar dem Theme Star Wars zu und nennt als Namen schlicht Boba Fett. Außerdem sind bereits die wichtigsten Produktdaten aufgetaucht, darunter die Set-Nummer 75455, eine Altersfreigabe ab 18 Jahren sowie eine Teileanzahl von 1.544 Elementen.

Auch der angepeilte Termin steht schon im Raum: Als Release-Datum wird der 1. August 2026 genannt. Preislich liegt das Set laut Händlerseite bei 169,99 Euro und damit in einer Größenordnung, die zu einem größeren Sammler-Modell passt.

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Merkmal Angabe Theme Star Wars Name Boba Fett Produktnummer 75455 Teile 1.544 Minifiguren 1 (Boba Fett) Altersfreigabe 18+ Preis 169,99 Euro Release 1. August 2026

So soll die große Boba-Fett-Figur aussehen

Was bietet der Build optisch und funktional? Die geleakten Produktbilder zeigen Boba Fett als große, brick-built Figur auf einer kleinen Base mit Namensplakette. Anders als bei manchen neueren Sammler-Sets wirkt der Standfuß eher kompakt, der Fokus liegt klar auf der Figur selbst.

Die Figur soll laut Eindruck der Bilder mindestens rund 23 Zentimeter hoch sein und typische Merkmale humanoider LEGO-Modelle mitbringen: bewegliche Gelenke, damit Arme und Beine posierbar sind. Das dürfte vor allem für alle interessant sein, die das Set nicht nur hinstellen, sondern auch ein paar unterschiedliche Posen ausprobieren möchten.

Welche Extras stecken im Set? Neben der großen Figur sind mehrere ikonische Details erkennbar, die Boba Fett als Charakter direkt wiedererkennbar machen. Dazu zählen Jetpack, Blaster, Rangefinder am Helm sowie ein zerschlissener Umhang. Zusätzlich soll eine Boba-Fett-Minifigur beiliegen.

Display-Base mit Plakette

Posierbare Gliedmaßen durch Gelenke

Jetpack

Blaster

Rangefinder

Zerschlissener Umhang

1 Minifigur: Boba Fett

Ein Sammler-Set mit bewusst rauem Look

Wodurch hebt sich das Design ab? Der Look setzt offenbar stark auf die abgenutzte, zusammengeflickte Optik der Rüstung. Auf den Bildern wirken die Panzerplatten bewusst geschichtet, stellenweise mit sichtbaren Noppen und asymmetrischen Farbflächen, um die Kampfspuren und das improvisierte Erscheinungsbild des Kopfgeldjägers zu transportieren.

Wenn ihr Star Wars nicht nur im Regal, sondern gerne als auffälliges Einzelstück präsentiert, könnte genau dieser Stil den Reiz ausmachen. Gerade im 18+-Bereich zielt LEGO oft darauf, ikonische Figuren als Display-Objekte umzusetzen, und dieses Set scheint genau in diese Richtung zu gehen.

Wie gefällt euch der Leak zur großen Boba-Fett-Figur, und würdet ihr für 169,99 Euro zuschlagen oder hofft ihr eher auf Raumschiffe und Dioramen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.