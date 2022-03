Hogwarts Legacy lässt euch verbotene Magie nutzen

Vor kurzem fand eine besondere State of Play statt, die sich ganz und gar auf Hogwarts Legacy konzentriert hat. PlayStation und WB Games Avalanche präsentierten dabei einen ersten Blick auf das Gameplay des Action-Adventures, das in der Welt der „Wizarding World“ angesiedelt ist. Außerdem bestätigten sie, was viele sich gewünscht hatten: Das Spiel wird noch im Winter 2022 veröffentlicht werden.

Bis dahin bleibt noch einige Zeit weiteres Gameplay zu bestaunen, dennoch sind wir mit der Analyse des neuesten Trailers noch nicht am Ende. Immer wieder tauchen spannende neue Details auf, die etwas mehr darüber verraten, was wir (hoffentlich) im fertigen Spiel erwarten können. Eines davon ist die Fähigkeit des Hauptcharakters, dunkle Magie einzusetzen.

Avada Kedavra in Hogwarts Legacy

Innerhalb von 14 Minuten überschwemmten die Macher von „Hogwarts Legacy“ ihre Fans mit allerlei Informationen über das dieses Jahr erscheinende Single-Player-Game. Vom Besen fliegen bis hin zur Pflege magischer Geschöpfe scheint alles möglich zu sein. Endlich können langjährige Potter-Fans ihren Traum vom Leben als Hexe oder Zauberer ausleben.

Es stellt sich aber die Frage, wie weit dieser Traum eigentlich gehen kann und welche Entscheidungen die Spieler*innen in der Story tätigen können. Denn zum Ende des Präsentations-Videos sprach der Hauptcharakter einen der unverzeihlichen Flüche aus: Avada Kedavra. Der Todesfluch, so sollte es jeder Hexe und jedem Zauberer bekannt sein, ist in der magischen Welt verboten und steht unter Strafe.

Wird es ein Moralsystem geben?

Das Gameplay-Video verrät keine weiteren Details darüber, welche Rolle die dunkle Magie für den Hauptcharakter spielen wird. Noch verrät es, ob noch weitere unverzeihliche Flüche erlernbar sein werden. Der Szene, in welcher der Hauptcharakter den Todesfluch verwendet, geht folgende ominöse Aussage voraus:

„Seid vorsichtig, denn eure Erkundungen könnten euch auf einen dunklen Pfad führen.“

Es wird spannend zu erfahren, ob wir im fertigen Spiel selbst entscheiden können, ob unser Charakter den Pfad des Guten oder des Bösen gehen wird. Wird es dann ein Moralsystem geben und sich die Story je nach den Entscheidungen verändern? Darüber haben die Entwickler*innen nach der Vorstellung des Gameplays auf dem PlayStation-Event keine Auskunft gegeben.

Bestätigt: Hogwarts Legacy wird ein reines Singleplayer-Spiel ohne Multiplayer-Feature

Spätestens im Winter 2022 werden wir es erfahren. Dann soll „Hogwarts Legacy“ für die PlayStation 5, PlayStation 4, den PC, Xbox One, Xbox Series X und neusten Informationen nach auch für die Nintendo Switch erscheinen.