Was waren eure Highlights der Sony State of Play von gestern? Worauf freut ihr euch am meisten? Was hattet ihr euch sonst noch erhofft?

Before Your Eyes : Das preisgekrönte Spiel, bei dem ihr mit dem Blinzeln eurer Augen steuert, bekommt eine PSVR2-Version. Das passt natürlich ganz hervorragend zum Eye-Tracking des Sony-Headsets.

Humanity dürfte eine der überraschendsten Neuankündigungen der State of Play darstellen. Das neue Spiel der „Tetris Effect“-Macher*innen kommt noch dazu mit einem sehr ungewöhnlichen Setting sowie Spielprinzip daher. Das sieht sehr vielversprechend und unverbraucht aus! Es erscheint für PS5, PSVR2, PS4 und PSVR im Mai 2023.

Das Resident Evil 4-Remake hat bei Sonys State of Play ebenfalls einen neuen Gameplay-Trailer verpasst bekommen. Darin geht es richtig zur Sache und die Neuauflage erscheint am 24. März 2023.

Street Fighter 6 zeigt im neuen Gameplay-Trailer die drei Charaktere Lily, Zangief und Cammy. Die letzten beiden dürften Fans der Serie bereits eine ganze Weile kennen, Lily ist ein Neuzugang. Insgesamt sollen zum Release am 2. Juni 2023 18 Charaktere verfügbar sein.

Baldur’s Gate 3 erscheint gleichzeitig mit der PC-Version auch für die PS5, und zwar am 31. August. Der neue Trailer enthüllt offenbar den Haupt-Antagonisten und zeigt unter anderem, dass der Koopmodus wie bei „Divinity: Original Sin“ 1 und 2 im Splitscreen funktioniert.

Tchia hat einen neuen Trailer bekommen, aber auch endlich ein Release-Datum. Das von Neukaledonien inspirierte Open World-Abenteuer mit jeder Menge Humor und ungewöhnlichen Gameplay-Mechaniken erscheint am 21. März 2023 für den PC, PS4 und PS5.

Ihr müsst auch im Singleplayer immer online sein. Mehr Infos gibt es in diesem Blick hinter die Kulissen auf YouTube .

Suicide Squad: Kill the Justice League der „Batman: Arkham City“-Macher Rocksteady wurde gleich mit zwei ausführlichen Videos bedacht. Ihr könnt allein oder mit bis zu drei Freund*innen im Koop spielen und das Ganze klingt nach einem klassischen Service-Game.

Bei Sonys State of Play-Show gestern Abend wurden haufenweise neue Trailer gezeigt. Neben einer ganzen Reihe an Ankündigungen für PSVR 2 gab es diverse Enthüllungen von Release-Daten, komplett neue PS5-Spiele und vieles mehr.

