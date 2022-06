Sony State of Play für Donnerstag angekündigt – Games von Drittanbietern & PS VR2-Spiele

In dieser Woche wird Sony eine weitere Ausgabe der PlayStation-Show State of Play veranstalten. Gezeigt werden unter anderem Spiele für die PlayStation VR2. Wir verraten euch in den folgenden Zeilen alle wichtigen Infos zu dem Livestream.

Wann findet die State of Play 2022 statt?

Sony hat die neue Ausgabe für kommenden Donnerstag, den 2. Juni 2022 um 23:59 Uhr (MESZ) offiziell angekündigt. Auf Twitch und YouTube könnt ihr live mit dabei sein. Konkret verspricht der Publisher und Spieleentwickler „fast 30 Minuten voller Ankündigungen und Neuigkeiten aus der PlayStation-Welt.“

Wann findet die State of Play statt? 2. Juni 2022 um 23:59 Uhr

2. Juni 2022 um 23:59 Uhr Wo kann ich die State of Play schauen? Twitch & YouTube

Twitch & YouTube Wie lang dauert die State of Play? Rund 30 Minuten

Welche Spiele werden gezeigt?

Sony hat bestätigt, dass im Rahmen der State of Play Third-Party-Titel gezeigt werden. Konkrete Titel wurden jedoch nicht genannt. Wir wissen aber, dass darüber hinaus auch Spiele für die kommende PlayStation VR2 im Line-up enthalten sein werden.

Entsprechend rechnen wird nicht damit, dass es zum Beispiel Neuigkeiten oder gar einen offiziellen Releasetermin zu God of War 2: Ragnarök geben wird. Wahrscheinlicher wäre da Horizon Call of the Mountain, das Anfang des Jahres exklusiv für die PlayStation VR2 angekündigt wurde und ein Spin-off der Reihe darstellt. Damit ist der erste große Titel, der für PS VR2 erscheint, bereits seit einigen Monaten bekannt. Alle bisher bekannten Infos zu dem VR-Spiel haben wir euch in die Beitrag zusammengefasst.

Stellt Sony endlich das VR-Headsets vor?

Die Vorstellung des neuen VR-Headsets von Sony wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht in dieser Woche passieren, sondern eher während eines eigenen Events. Wir gehen davon aus, dass dieses noch ein wenig in der Ferne liegt. Spekuliert wird sogar, dass die PS VR2 erst im Jahr 2023 veröffentlicht wird.

Welche Spiele möchtet ihr gerne bei der neuen Ausgabe der State of Play näher vorgestellt sehen?