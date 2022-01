Horizon Call of the Mountain für PlayStation VR2 angekündigt

Die gewaltigen Langhälse und Donnerkiefer hautnah erleben! In Aloys Fußstapfen treten und die Welt von Horizon Zero Dawn aus ihren Augen sehen! Das wünschen wir uns wohl fast alle seit dem großen PlayStation-Highlight „Horizon Zero Dawn“ und wird mit einem brandneuen Titel aus dem „Horizon“-Universum quasi möglich sein. Guerrilla Games und Sony kündigten nämlich mit Horizon Call of the Mountain ein Spin-Off der Reihe an, das exklusiv für PlayStation VR2 erscheint.

Horizon Call of the Mountain wird der erste große Titel für PlayStation VR2

Kurz vor dem Release von Horizon Forbidden West für PS5 und PS4 (Release ist am 18. Februar) überraschten die Entwickler uns mit der Ankündigung eines weiteren Spiels, das sich zurzeit in Entwicklung befindet und in der Welt der beliebten PlayStation-Reihe angesiedelt ist.

Der erste Teaser-Trailer zu Horizon Call of the Mountain für PS VR2:

Darum geht es: In „Horizon Call of the Mountain“ seht ihr die beeindruckende Welt und die großen Mecha-Bestien wie die Tallnecks (Langhälse) aus den Augen eines brandneuen Protagonisten. Ein Wiedersehen mit Aloy soll es ebenfalls geben und auf der Reise werdet ihr noch viele weitere interessante Charaktere treffen. Der Hauptcharakter soll zu einem späteren Zeitpunkt genauer vorgestellt werden.

Exklusiv für PS VR2: „Horizon Call of the Mountain“ wurde von Beginn an für PlayStation VR2 konzipiert und soll die Hardware des neuen VR-Systems für PS5 ausreizen, wie Guerrilla Studio Director Jan-Bart von Beek mitteilt. Außerdem sollen die Grafik sowie die neuen Controller von PS VR2 mit all ihren Features ein neues Gefühl von Immersion in der „Horizon“-Welt liefern.

Entwickelt wurde „Horizon Call of the Mountain“ von Guerrilla Games unter Mithilfe vom neuen First-Party-Studio Firesprite, das erst seit 2021 zu den PlayStation Studios gehört. Die Entwickler bei Firesprite sind bereits Experten auf dem VR-Gebiet und haben unter anderem an „The Playroom VR“ mitgearbeitet.