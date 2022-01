PS5: Sony nennt offizielle Details zu PlayStation VR2 und stellt erstes Spiel vor

Anfang Januar 2022 hat Sony auf dem PlayStation Blog das VR-Headset PlayStation VR2 näher vorgestellt und weitere Infos zu den Spezifikationen mit der Öffentlichkeit geteilt. Wenig überraschend hört das Virtual-Reality-System für die PS5 auf den offiziellen Namen PlayStation VR2, während der neue VR-Controller auf PlayStation VR2 Sense-Controller getauft wurde.

Einleitend betont der Hersteller, dass PS VR2 ein „echtes Next-Gen-Erlebnis mit High-Fidelity-Grafik, neuen sensorischen Funktionen und verbessertem Tracking“ bieten wird. Außerdem ist die Rede von einem „vereinfachten Einkabel-Setup“. Der Aufbau, die Einrichtung sowie die letztendliche Nutzung des VR-Headsets sollen in Zukunft dadurch deutlich einfach und intuitiver vonstatten gehen.

PlayStation VR2: Sony nennt technische Details

Für ein High-Fidelity-Bilderlebnis bietet PS VR2 HDR, ein 110-Grad-Sichtfeld (20 Grad mehr als der Vorgänger) und Foveated-Rendering. Dank den neuen OLED-Displays können sich Spieler*innen über eine Displayauflösung von 2.000 x 2.040 Pixel pro Auge bei flüssigen Bildraten von 90/120 Hz freuen.

Headset-basiertes Controller-Tracking: Dank Inside-Out-Tracking verfolgt das VR-Headset sowohl euch als auch euren Controller über integrierte Kameras, die in das Headset eingebettet sind. Eure Bewegungen und eure Blickrichtung werden im Spiel widergespiegelt, ohne dass eine externe Kamera (wie bei PS VR) erforderlich ist.

Neue sensorische Funktionen: Die PS VR2 Sense-Technologie kombiniert Eye-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PS VR2 Sense-Controller, um ein „unglaublich tiefes Gefühl des Eintauchens“ zu erzeugen. Bei Headset-Feedback handelt es sich um eine neue sensorische Funktion, die die Empfindungen der Spielaktionen des Spielenden verstärkt. Das Feature wird durch einen einzigen Motor mit Vibrationen erzeugt, die ein „intelligentes taktiles Element“ hinzufügen und euch dadurch das Spielerlebnis näher bringen.

Sony nennt als Beispiel, dass ihr in angespannten Momenten den erhöhten Pulse eines Charakter, das Rauschen von Objekten, die nahe am Kopf des Charakters vorbeiziehen, oder den Schub eines Fahrzeugs, wenn der Charakter vorwärts rast, spüren könnt.

„Darüber hinaus erweckt Tempest 3D AudioTech der PS5 die Geräusche in der Umgebung des Spielers zum Leben und trägt zu diesem neuen Level der Immersion bei.“

Eyetracking: Dank Eyetracking kann das VR-Headset von Sony die Bewegungen eurer Augen registrieren. Resultierend daraus könnt ihr mit einem einfachen Blick in eine bestimmte Richtung für einen zusätzlichen Input für den Spielcharakter sorgen. Letztendlich lässt sich dadurch intuitiver interagieren, „was eine erhöhte emotionale Reaktion und einen verbesserten Ausdruck ermöglicht, die ein neues Maß an Realismus beim Spielen bieten.“

Sony kündigt erstes Spiel speziell für PS VR2 an

Im Rahmen der Bekanntgabe der neuen Infos rund um das VR-Headset PlayStation VR2 hat Sony außerdem mitgeteilt, dass ein bekanntes, PlayStation-exklusives Franchise für PlayStation PS VR2 erscheinen wird – Horizon Call of the Mountain von Guerrilla und Firesprite. Der VR-Titel wurde speziell für PS VR2 entwickelt und soll Spielenden die Türen öffnen, um tiefer in die Welt von Horizon einzutauchen.

Horizon Call of the Mountain für PlayStation VR2 angekündigt

Einen offiziellen Releasetermin für die Veröffentlichung von PlayStation VR2 oder „Horizon Call of the Mountain“ hat Sony bislang nicht genannt. Da das VR-Headset aber demnächst in Produktion gehen soll, dürfte es nicht mehr lange dauern bis Sony einen konkreten Termin nennt.

PlayStation VR2: Spezifikationen

Display OLED Auflösung der Bildschirme 2000 x 2040 pro Auge Bildwiederholrate 90Hz, 120Hz Sichtfeld 110 Grad Sensoren Sechsachsiges Bewegungssensorsystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser) Kameras 4 Kameras für Headset und Controller, IR-Kamera für Eye-Tracking pro Auge Feedback Vibration am Headset Kommunikation mit PS5 USB Typ-C Audio​ Eingang: Eingebautes Mikrofon, ​Ausgang: Stereo-Kopfhörerbuchse

PlayStation VR2 Sense Controller: Spezifikationen

Knöpfe Rechts, PS-Taste, Optionentaste, Aktionstaste (Kreis / Kreuz), R1-Taste, R2-Taste, rechter Stick / R3-Taste, Links, PS-Taste, Create-Taste, Aktionstaste, (Dreieck / Viereck), L1-Taste, L2-Taste, linker Stick / L3-Taste Sensing/ Tracking Sechsachsiges Bewegungssensorsystem (dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser) Capacitive Sensor: Finger Touch DetectionIR LED: Position Tracking Feedback ​ Trigger Effect (on R2/L2 button), Haptic Feedback (by single actuator per unit) Port USB Type-C Port Kommunikation Bluetooth Ver5.1​ Akku Type: Built-in Lithium-ion Rechargeable Battery​