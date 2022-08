Nach langem Warten und dem ein oder anderem Hoffnungsschimmer hat Sony endlich den Releasezeitraum für das zweite Modell des Virtual Reality-Headsets für PlayStation 5 eingegrenzt.

Release des PlayStation VR2-Headsets Anfang 2023

Schon im April dieses Jahres kursierten Gerüchte zum Aufschub der Veröffentlichung des neuen VR-Headsets aus dem Hause PlayStation. Grund dafür sollen Lieferprobleme von Displays und die Knappheit an PlayStation 5 Konsolen gewesen sein.

Jetzt bestätigt PlayStation Japan über Twitter ganz offiziell: Das PlayStation VR2-Headset wird im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen!

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wie ein Leak auf Reddit schon zeigte, wird das Basic Bundle neben dem Headset selbst noch aus den beiden Sense-Controllern mit den dazu passenden Handgriffen bestehen. Besonders angenehm ist die Anbindung des Headsets über nur ein Kabel zur PS5.

Anders als bei dem ersten Modell scheint man bei diesem VR-Headset keine Breakout-Box mehr zu brauchen, sodass die PSVR2 direkt an die Konsole angeschlossen werden kann.

Was kann das gute Stück denn eigentlich?

Der technische Sprung vom ersten VR-Modell zum PSVR2 ist schon gewaltig: Mit 4K HDR und bis zu 120 FPS, wobei jedem Auge 2.000 x 2.040 Pixel zur Verfügung stehen, bietet das neue Modell die vierfache Auflösung des originalen PlayStation VR-Headsets.

Dank Eye-Tracking und Foveated-Rendering erkennt das Headset die Blickrichtung und stellt immer das scharf, was grad im Fokus des Bildfeldes liegt. Zur Erkennung von Bewegungen des Spielers oder der Spielerin wird keine externe Kamera benötigt.

Für die, die es mögen, gibt das Headset in intensiven Gameplay-Momenten das Geschehen oder den Herzschlag des zu spielenden Charakters durch leichte Vibration wieder. Auch der Klang passt sich dynamisch an Position und Kopfbewegung an.

Zusätzlich wird dieses Modell auch eine Durchlassansicht unterstützen, mit der neben dem Spiel auch die reale Umgebung angezeigt werden kann.

Freut ihr euch auf das PlayStation VR2-Headset? Schreibt es gern in die Kommentare!