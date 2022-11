10 neue PlayStation VR2-Games vorgestellt – Was wird gezockt?

Shawne Benson, Director und Head of Portfolie (Global Third Party Relations), stellt in einem neuen Posting auf dem PlayStation Blog gleich 10 neue Virtual-Reality-Spiele vor. Die einzelnen Studios haben ihr Spiel umfangreich präsentiert. Alle neuen Games seht ihr hier in der knackigen Übersicht.

Wie viel die PlayStation VR2 kostet und was ihr sonst noch über den Launch im nächsten Jahr wissen solltet, erfahrt ihr in diesem weiteren Beitrag.

Viele neue Spiele für die PlayStation VR2

Die nachfolgenden Spiele erscheinen für die PS VR2. Mit von der Partie sind unterschiedliche Hersteller und Genres. Sie erscheinen allesamt für die nächste Generation der Sony-VR. Es sollte also für jeden etwas dabei sein.

The Dark Pictures: Switchback

Den Anfang macht ein Auszug aus der „The Dark Anthology“-Reihe: The Dark Pictures: Switchback von Supermassive Games. Für alle Fans der Serie mit Sicherheit ein Muss!

Supermassive bringt uns einen neuen Achterbahn-Horrorshooter mit der vollen Ladung Action. Es geht dieses Mal auf ein Geisterschiff und in das gruselige World’s Fair Hotel, wo wir vor einem Serienmörder fliehen.

In „The Dark Pictures: Switchback“ kämpfen wir gegen verzerrte Erscheinungen, dämonische Inkarnationen verfolgter Hexen und übernatürliche Vampire. Was auch sonst? Hier ist der erste Trailer!

